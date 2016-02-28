2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Serija V
27 palcev (68,6 cm)
Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.
Dva visokokakovostna zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.
SmartControl Lite je naslednja generacija programske opreme za upravljanje zaslona prek grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) s 3D-ikonami. Ta tehnologija uporabniku omogoča, da z miško natančno nastavi parametre zaslona, na primer barvo, svetlost, umerjanje zaslona, večpredstavnost, upravljanje identifikacije itd.
4.3
od 5
7
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Radamec
28/02/2016
Česká republika
Dobrá volba za danou cenu
Pokud nedojde k nepředpokládaným věcem v elektronice, není důvod tento monitor měnit
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
10/10/2022
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
10 lat i działa jak nowy
Kupiony w 2013 roku w sierpniu, prawie codziennie go używam i jest jak nowy - nie ma pixelozy, obraz czysty, jasny, spełnia swoje zadanie, jedyny minus to przyciski które są niesamowicie trudne do ogarnięcia jak poruszać się po menu
Prednosti
Funkcjonalność, solidne wykonanie
Slabosti
bardzo toporne sterowanie przyciskami
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 246V5LHAB Monitor LCD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 246V5LHAB Monitor LCD
tuzimado
24/01/2019
Magyarország
Megbízható, szép, jó ár-érték arány.
Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse