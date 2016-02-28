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  • Energy Label Europe A
    Odlične LED-slike z živahnimi barvami
  • Odlične LED-slike z živahnimi barvami
  • Energy Label Europe A
    Odlične LED-slike z živahnimi barvami
  • Odlične LED-slike z živahnimi barvami

Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

273V5LHAB/00

4.3
| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%
Odlične LED-slike z živahnimi barvami
Velik zaslon Philips predvaja živahne LED-slike. Ima priključek HDMI in stereo zvočnike, zato je odlična izbira.
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s stereo zvočniki

Odlične LED-slike z živahnimi barvami

  • Serija V

  • 27 palcev (68,6 cm)

Tehnologija LED za živahne barve

Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.

Vgrajeni stereo zvočniki za večpredstavnostne vsebine

Vgrajeni stereo zvočniki za večpredstavnostne vsebine

Dva visokokakovostna zvočnika, vgrajena v prikazovalno napravo. Zvočnika sta lahko vidna in usmerjena naprej ali nevidna in usmerjena navzdol, navzgor, nazaj ali drugam, odvisno od modela in oblike.

Enostavna nastavitev zaslona s tehnologijo SmartControl Lite

SmartControl Lite je naslednja generacija programske opreme za upravljanje zaslona prek grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) s 3D-ikonami. Ta tehnologija uporabniku omogoča, da z miško natančno nastavi parametre zaslona, na primer barvo, svetlost, umerjanje zaslona, večpredstavnost, upravljanje identifikacije itd.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.3

od 5

7

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

28/02/2016

Česká republika

Česká republika

Dobrá volba za danou cenu

Pokud nedojde k nepředpokládaným věcem v elektronice, není důvod tento monitor měnit

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 243V5LHAB LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

10/10/2022

Polska

Polska

Preverjen kupec

10 lat i działa jak nowy

Kupiony w 2013 roku w sierpniu, prawie codziennie go używam i jest jak nowy - nie ma pixelozy, obraz czysty, jasny, spełnia swoje zadanie, jedyny minus to przyciski które są niesamowicie trudne do ogarnięcia jak poruszać się po menu

Prednosti

Funkcjonalność, solidne wykonanie

Slabosti

bardzo toporne sterowanie przyciskami

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 246V5LHAB Monitor LCD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 246V5LHAB Monitor LCD

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható, szép, jó ár-érték arány.

Lassan 4 éve használom, napi 16 órában. Megbízható, szép egyszerű külső. Egy mini-ITX pc van a hátára szerelve, így egy kompakt gépem van nagy monitorral. A LED háttérvilágítás biztosította alacsony fogyasztás (és az elvárt nagyságú FHD képernyő), a márkanév iránti bizalom (10 éve működő tévék) és az kedvező ár alapján választottam.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 243V5LHAB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

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