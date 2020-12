Okolju prijazna zasnova in ognjevarno ohišje

Prijaznost do okolja je ključno vodilo pri poslovanju družbe Philips. Televizorji Philips so zasnovani in izdelani v skladu z našimi načeli EcoDesign, s katerimi zmanjšujemo vpliv na okolje z manjšo porabo energije, odstranitvijo nevarnih snovi, nižjo težo, učinkovitejšo embalažo in večjo možnostjo recikliranja. Imajo tudi posebna ohišja iz ognjevarnih materialov. Neodvisni preizkusi, ki so jih opravile posebne gasilske službe, so pokazali, da čeprav televizorji včasih požar zaradi zunanjih virov še okrepijo, televizorji Philips zmanjšujejo požarno nevarnost.