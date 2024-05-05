2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Serija V
24 palcev (61 cm)
Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.
SmartControl Lite je naslednja generacija programske opreme za upravljanje zaslona prek grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) s 3D-ikonami. Ta tehnologija uporabniku omogoča, da z miško natančno nastavi parametre zaslona, na primer barvo, svetlost, umerjanje zaslona, večpredstavnost, upravljanje identifikacije itd.
SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videoposnetkov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.
4.2
od 5
13
Ocene
92%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Michasz
05/05/2024
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Bardzo fajny monitor
Bardzo dobry monitor wytrzymały, działa już od ok 15 lat. Polecam.
Prednosti
Bardzo wytrzymały
Slabosti
Brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite
Яна34
20/08/2020
Україна
Прекрасное изображение
Яркие, насыщенные цвета. Прекрасное изображение.Рекомендую.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273V5LSB РК-монітор із SmartControl
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273V5LSB РК-монітор із SmartControl
Ciupy
06/12/2019
România
Excelent!
Un monitor foarte bun, la un preț accesibil! L-am achiziționat pentru a înlocui vechiul monitor, pe tehnologie LCD.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite