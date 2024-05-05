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  • Energy Label Europe A
    Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
  • Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
  • Energy Label Europe A
    Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
  • Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah

Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor s tehnologijo SmartControl lite

246V5LSB/00

4.2
| (13) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 92%
Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah
Uživajte ob gledanju živahnih LED-slik s privlačnim zaslonom bleščeče zasnove. Ima tehnologijo SmartControl Lite, zato je odlična izbira.
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Uživajte v čudovitih slikah z LED-tehnologijo v živahnih barvah

  • Serija V

  • 24 palcev (61 cm)

Tehnologija LED za živahne barve

Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.

Enostavna nastavitev zaslona s tehnologijo SmartControl Lite

SmartControl Lite je naslednja generacija programske opreme za upravljanje zaslona prek grafičnega uporabniškega vmesnika (GUI) s 3D-ikonami. Ta tehnologija uporabniku omogoča, da z miško natančno nastavi parametre zaslona, na primer barvo, svetlost, umerjanje zaslona, večpredstavnost, upravljanje identifikacije itd.

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast za podrobne črne dele

SmartContrast je Philipsova tehnologija, ki analizira prikazano vsebino ter samodejno prilagaja barve in nadzira intenzivnost osvetljenega ozadja ter tako dinamično izboljša kontrast za najboljši prikaz digitalnih slik in videoposnetkov ter za igranje iger, kjer se prikazujejo temni odtenki. Ko izberete varčevalni način, se kontrast prilagodi, osvetljeno ozadje pa se natančno nastavi za ustrezen prikaz vsakodnevnih pisarniških aplikacij in nižjo porabo energije.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.2

od 5

13

Ocene

92%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

05/05/2024

Polska

Polska

Preverjen kupec

Bardzo fajny monitor

Bardzo dobry monitor wytrzymały, działa już od ok 15 lat. Polecam.

Prednosti

Bardzo wytrzymały

Slabosti

Brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 223V5LSB Monitor LCD ze SmartControl Lite

20/08/2020

Україна

Україна

Прекрасное изображение

Яркие, насыщенные цвета. Прекрасное изображение.Рекомендую.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273V5LSB РК-монітор із SmartControl

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273V5LSB РК-монітор із SmartControl

06/12/2019

România

România

Excelent!

Un monitor foarte bun, la un preț accesibil! L-am achiziționat pentru a înlocui vechiul monitor, pe tehnologie LCD.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 223V5LSB Monitor LCD cu SmartControl Lite

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