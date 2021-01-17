Izdelek ni več na voljo
Živahne in jasne slike, od roba do roba
Popoln vsestranski zaslon s kompaktno tanko zasnovo zagotavlja osupljivo sliko, ki sega od roba do roba in je prijazna vašim očem.
Serija V
24 (diagonala 23,8"/60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.
Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.
Novi zasloni Philips imajo izjemno ozke robove, ki odpravljajo ovire in zagotavlja največjo velikost slike. Zaslon z izjemno ozkim robom je primeren predvsem za uporabo več zaslonov, igranje iger, grafično oblikovanje in profesionalne aplikacije, saj vam daje občutek, kot bi pri tem uporabljali samo en zaslon.
4.8
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
mačak pod šljemom
17/01/2021
Hrvatska
Preverjen kupec
Proizvod radi dobro
Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273V7QSB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2019-12-17
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273V7QSB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2019-12-17
Attila93
10/12/2020
Magyarország
A megfelelő monitor, ami számomra ideális.
Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.
Prednosti
IPS kijelző, jó ár érték arány
Slabosti
Nem tudok ilyet
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 223V7QSB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2019-12-10
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 223V7QSB Full HD LCD monitor
Datum uporabe 2019-12-10
Tomek92
14/10/2018
Polska
Fajny monitor
Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 273V7QSB Monitor LCD Full HD
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse