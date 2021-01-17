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Izdelek ni več na voljo

LCD-monitor polne visoke ločljivosti

243V7QSB/01

4.8

| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Živahne in jasne slike, od roba do roba

Popoln vsestranski zaslon s kompaktno tanko zasnovo zagotavlja osupljivo sliko, ki sega od roba do roba in je prijazna vašim očem.

Poglej vse prednosti

Živahne in jasne slike, od roba do roba

  • Serija V

  • 24 (diagonala 23,8"/60,5 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Tehnologija IPS LED za širok kot gledanja ter točno sliko in barve

Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov. Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Zaslon Full HD 16 : 9 za slike z jasnimi podrobnostmi

Kakovost slike je pomembna. Običajni zasloni predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Ta zaslon odlikuje izboljšana ločljivost Full HD 1920 x 1080. Full HD za jasno in podrobno sliko, visoka svetlost, neverjeten kontrast in živahne barve zagotavljajo izjemno pristno sliko.

Privlačen videz z zelo ozkim robom

Privlačen videz z zelo ozkim robom

Novi zasloni Philips imajo izjemno ozke robove, ki odpravljajo ovire in zagotavlja največjo velikost slike. Zaslon z izjemno ozkim robom je primeren predvsem za uporabo več zaslonov, igranje iger, grafično oblikovanje in profesionalne aplikacije, saj vam daje občutek, kot bi pri tem uporabljali samo en zaslon.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

17/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Preverjen kupec

Proizvod radi dobro

Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273V7QSB Full HD LCD monitor

Datum uporabe 2019-12-17

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273V7QSB Full HD LCD monitor

Datum uporabe 2019-12-17

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

A megfelelő monitor, ami számomra ideális.

Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.

Prednosti

IPS kijelző, jó ár érték arány

Slabosti

Nem tudok ilyet

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 223V7QSB Full HD LCD monitor

Datum uporabe 2019-12-10

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 223V7QSB Full HD LCD monitor

Datum uporabe 2019-12-10

14/10/2018

Polska

Polska

Fajny monitor

Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 273V7QSB Monitor LCD Full HD

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  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse