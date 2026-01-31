Izdelek ni več na voljo
240B7QPTEB/01
Jasen prikaz, učinkovito delovanje
Zaslon Philips s tehnologijo PowerSensor vsebuje 85 % poporabniških recikliranih plastičnih materialov, njegovo ohišje pa je brez delcev PVC in BFR, zato je okolju prijazen in učinkovit
Serija B
24 (diagonala 24,1"/61,1 cm)
1920 x 1200 (WUXGA)
PowerSensor je vgrajeni senzor, ki zaznava prisotnost uporabnika. Oddaja in sprejema neškodljive infrardeče signale, na osnovi katerih ugotovi, ali je uporabnik za računalnikom ali ne. Če uporabnik zapusti delovno mizo, senzor samodejno zmanjša svetlost zaslona, s čimer prihrani do 70 % energije in podaljša življenjsko dobo monitorja.
Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov, tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj! Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.
V izhod DisplayPort lahko priključite več zaslonov visoke ločljivosti z enim kablom iz prvega zaslona v računalnik. Z možnostjo verižne povezave več zaslonov bo vaša miza urejena in nadležnih prepletenih kablov.
Ocene
Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.
Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.
Hitro polnjenje je v skladu s standardom USB BC 1.2
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse