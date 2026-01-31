IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Primarna slika
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Primarna slika

Izdelek ni več na voljo

BrillianceLCD-monitor s tehnologijo PowerSensor

240B7QPTEB/01

Jasen prikaz, učinkovito delovanje

Zaslon Philips s tehnologijo PowerSensor vsebuje 85 % poporabniških recikliranih plastičnih materialov, njegovo ohišje pa je brez delcev PVC in BFR, zato je okolju prijazen in učinkovit

Poglej vse prednosti

s tehnologijo PowerSensor

Jasen prikaz, učinkovito delovanje

  • Serija B

  • 24 (diagonala 24,1"/61,1 cm)

  • 1920 x 1200 (WUXGA)

PowerSensor prihrani do 70 % energije

PowerSensor je vgrajeni senzor, ki zaznava prisotnost uporabnika. Oddaja in sprejema neškodljive infrardeče signale, na osnovi katerih ugotovi, ali je uporabnik za računalnikom ali ne. Če uporabnik zapusti delovno mizo, senzor samodejno zmanjša svetlost zaslona, s čimer prihrani do 70 % energije in podaljša življenjsko dobo monitorja.

Tehnologija IPS za popolne barve in širok zorni kot

Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov, tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj! Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.

Izhod DisplayPort za priključitev dodatnih zaslonov

V izhod DisplayPort lahko priključite več zaslonov visoke ločljivosti z enim kablom iz prvega zaslona v računalnik. Z možnostjo verižne povezave več zaslonov bo vaša miza urejena in nadležnih prepletenih kablov.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Besedna oznaka/blagovna znamka "IPS" in povezani patenti za tehnologije so v lasti drugih lastnikov.

  2. Certifikat EPEAT velja samo tam, kjer je Philips registriral izdelek. Za stanje registracije v vaši državi obiščite https://www.epeat.net/.

  3. Hitro polnjenje je v skladu s standardom USB BC 1.2

  4. Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse