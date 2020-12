1 vhod HDMI s funkcijo EasyLink za povezavo s polno visoko ločljivostjo

Funkcija EasyLink uporablja industrijski standardni protokol HDMI CEC za skupno rabo funkcij med priključenimi napravami in televizorjem. S to funkcijo potrebujete samo en daljinski upravljalnik za krmiljenje glavnih funkcij televizorja in priključenih naprav. Vmesnik HDMI ustvari nestisnjeno digitalno RGB-povezavo med virom in zaslonom in tako zagotovi neprekosljivo kakovost slike. Vmesnik HDMI uporablja zaščito pred kopiranjem HDCP. Prek vhoda HDMI na televizorju lahko priključite vire visoke ločljivosti, na primer zunanji digitalni sprejemnik visoke ločljivosti, predvajalnik Blu-ray in igralno konzolo ali digitalno videokamero.