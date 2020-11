Zaslon 16:9 Full HD za vrhunske užitke ob gledanju

Zaslon polne visoke ločljivosti ima širokozaslonsko ločljivost 1920 x 1080p. To je najvišja ločljivost virov visoke ločljivosti in zagotavlja najboljšo kakovost slike. Je popolnoma pripravljen na prihodnost, saj podpira signale 1080p iz vseh virov, vključno z najnovejšimi, kot so predvajalniki Blu-ray in napredne igralne konzole visoke ločljivosti. Obdelava signala je močno izboljšana, zato podpira tudi to veliko višjo kakovost signala in višjo ločljivost. Zagotavlja sliko s progresivnim izrisovanjem brez migetanja ter z izjemno svetlostjo in čudovitimi barvami.