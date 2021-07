Upoštevajte, da je ta obrazec namenjen izključno zahtevkom, povezanim z zasebnostjo. Na splošna vprašanja za podporo strankam, zastavljena v tem obrazcu, ne odgovarjamo. Če vaše vprašanje ni povezano z zasebnostjo, ga vložite tu: www.philips.com/support Naslednja stran > Kdo ste? Sem stranka Sem prosilec za zaposlitev Sem zaposleni Drugo Zaposleni pri Philipsu lahko svoje pravice do zasebnosti uveljavljajo z vpisom v kadrovski portal > stik s kadrovsko službo > Oddaj zahtevek > Moji osebni podatki in kadrovske evidence > Preveri moje osebne podatke Skrij Pokaži Primerjaj zdaj Izberite za primerjavo Izbrani izdelki ( 0 /3) Prekliči Primerjava izdelkov Dodaj izdelek

Dodaj izdelek

Dodaj izdelek Dodaj izdelek Odstrani

**No matching rule found. Please select another answer