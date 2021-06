Sonicare 9900 Prestige 

Sonično ščetkanje:

vadnica o učinkovitem čiščenju



Odstranite zobne obloge s sonično tehnologijo, našim standardom za učinkovito in nežno čiščenje. Med ščetkanje vam do 62.000 gibov ščetin z dinamičnim in tekočim čiščenjem pomaga pri čiščenju tudi težko dostopnih mest ter poskrbi za izjemno svež in čist občutek v ustih.