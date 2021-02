Sčasoma se lahko v sistemskem likalniku nabere vodni kamen. Trša ko je voda na vašem območju, hitreje nastane vodni kamen, če ga ne odstranite. Redno odstranjevanje vodnega kamna preprečuje težave, kot so beli/rjavi madeži na oblačilih, rjava voda in puščanje. Redno čiščenje sistemskega likalnika ohranja optimalen izpust pare in podaljšuje življenjsko dobo likalnika.