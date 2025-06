Z robustnim kovinskim ohišjem, konformnim premazom in zaščito IP5X

Ta profesionalni zaslon je izdelan s kovinskim ohišjem, ki je odporno na zahtevna okolja, in je zaščiten s konformnim premazom in zaščito pred vdorom IP5X. Zasnovan je tako, da je robusten za uporabo na območjih, kot so živahni prostori s hrano in pijačo, živahna prometna vozlišča in podobno.