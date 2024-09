Podpira trajnostnost in varčevanje z energijo.

Tehnologija običajne katode izboljša energetsko učinkovitost plošč P0.78, P0.93, P1.25, P1.5 in P1.875 Philips LED Unite serije 5000, optimizira porabo energije, ne da bi to vplivalo na zmogljivost. Ta LED-tehnologija zagotavlja natančen nadzor nad vsako katodo, zmanjša izpust toplote na najnižjo raven, s čimer je ta zaslon energijsko varčen in s tem tudi okolju prijazen.