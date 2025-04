S podporo za nagib do 30° so kot ustvarjeni za namestitve v kioske.

Zaslone lahko namestite v pokončnem ali ležečem položaju in jih nagnete do 30°. Na voljo so različne velikosti, ki ustrezajo različnim namenom namestitve. Uporabite jih na polici (idealno za 24-palčni model), nagnjene ali pokončno postavljene na prodajnih mestih, mestih za naročanje in v konfiguratorjih ter kioskih (za 32- in 43-palčni model) ali za označevanje poti, kjer razmislite o 55-palčnem modelu.