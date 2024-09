Pripravljen na PPDS Wave za upravljanje na daljavo.

Spoznajte moč, raznolikost in inteligentnost, ki jih ponuja LED-zaslon Philips Unite LED vse v enem pri delovanju na daljavo s funkcijo Wave. Ta razvojna platforma v oblaku vam zagotavlja popoln nadzor, enostavno namestitev in nastavitev, zaslone za spremljanje in nadziranje, nadgradnjo vgrajene strojne opreme, upravljanje s seznami predvajanj in nastavitve razporedov napajanja. Prihranite na času, energiji in zmanjšajte svoj vpliv na okolje.