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i9000 Prestige Ultra El. brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ Pro

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i9000 Prestige UltraEl. brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ Pro

XP9403/31

i9000 Prestige Ultra El. brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ Pro

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Izkoristite vse možnosti izdelka

  • Začetek uporabe brivnika Philips i9000 | Vodnik za nastavitev in prvo uporabo
    Začetek uporabe brivnika Philips i9000 | Vodnik za nastavitev in prvo uporabo
  • Uporaba brivnika Philips i9000 | Vodnik po korakih
    Uporaba brivnika Philips i9000 | Vodnik po korakih
  • Menjava brivnih glav pri brivniku Philips i9000
    Menjava brivnih glav pri brivniku Philips i9000
  • Čiščenje brivnika Philips i9000 | Vodnik za čiščenje in vzdrževanje
    Čiščenje brivnika Philips i9000 | Vodnik za čiščenje in vzdrževanje

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Priročniki in dokumentacija

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 7.1 MB
  • 19 February 2025

Seznam sestavin - English (US)

  • PDF dat., 145.5 kB
  • 31 July 2026

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