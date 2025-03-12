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  • Vrnite brivnik v stanje novega
  • Vrnite brivnik v stanje novega
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SH93Nadomestne brivne glave

SH93/50

4.6
| (45) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%
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Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlačic. Zamenjajte brivne glave in znova zagotovite 100 % zmogljivost.
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Kompatibilni izdelki
i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
El. brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ Pro

XP9403/31

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
El. brivnik za mokro in suho britje s SkinIQ Pro

XP9404/46

Zamenjajte vsakih 24 mesecev, da bi brivnik ostal kot nov

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  • Rezila NanoTech DualPrecision

  • Primerno za serije i9000, 9000, 8000, 700

Izjemno gladko britje

Izjemno gladko britje

Rezila NanoTech DualPrecision brijejo gladko in natančno tik ob koži (do -0,08 mm nad kožo) ter opravijo 165.000 rezov na minuto. 72 visokozmogljivih rezil je samoostrilnih in so izdelana v Evropi.

Za brivnike serij i9000, 9000, 8000, 700

Za brivnike serij i9000, 9000, 8000, 700

Katero nadomestno glavo potrebujete, si lahko ogledate na hrbtni strani ročaja brivnika. Potrebujete pomoč? Obiščite philips.com/accessories

Enostavno vrnite brivnik v stanje novega

Enostavno vrnite brivnik v stanje novega

1. Pritisnite gumba za sprostitev in semite nosilec brivnih glav. 2. Zavrtite pritrdilne obročke v nasprotni smeri urnega kazalca in jih odstranite. 3. Odstranite stare brivne glave in vstavite nove (reže se morajo natančno prilegati v vdolbine). 4. Ponovno namestite pritrdilne obročke in jih zavrtite v smeri urnega kazalca, da se zaskočijo. 5. Ponovno vstavite nosilec brivnih glav in zaprite.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

45

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

12/03/2025

Україна

Україна

Супер

Самостійно замінив леза. Бритва стала як нова. Ідеальне гоління без подразнень.

Prednosti

супер

Slabosti

немає

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

12/03/2025

Україна

Україна

Різниця з рідними не помітна, голить як нова

Змінив леза на бритву, різниця з рідними зовсім не помітна, голить як нова, комфортно, без порізів та подразнень, я повністю задоволений

Ta ocena je bila podana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

Ta ocena je bila podana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

11/03/2025

Україна

Україна

Якісні леза для бритви

Повністю задоволений якістю, комфортне гоління протягом всього використання.

Prednosti

Відмінна якість

Slabosti

-

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

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