2 leti garancije
Rezila NanoTech DualPrecision
Primerno za serije i9000, 9000, 8000, 700
Rezila NanoTech DualPrecision brijejo gladko in natančno tik ob koži (do -0,08 mm nad kožo) ter opravijo 165.000 rezov na minuto. 72 visokozmogljivih rezil je samoostrilnih in so izdelana v Evropi.
Katero nadomestno glavo potrebujete, si lahko ogledate na hrbtni strani ročaja brivnika. Potrebujete pomoč? Obiščite philips.com/accessories
1. Pritisnite gumba za sprostitev in semite nosilec brivnih glav. 2. Zavrtite pritrdilne obročke v nasprotni smeri urnega kazalca in jih odstranite. 3. Odstranite stare brivne glave in vstavite nove (reže se morajo natančno prilegati v vdolbine). 4. Ponovno namestite pritrdilne obročke in jih zavrtite v smeri urnega kazalca, da se zaskočijo. 5. Ponovno vstavite nosilec brivnih glav in zaprite.
4.6
od 5
45
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Tuzik01
12/03/2025
Україна
Del promocije
Супер
Самостійно замінив леза. Бритва стала як нова. Ідеальне гоління без подразнень.
Prednosti
супер
Slabosti
немає
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Валерій56
12/03/2025
Україна
Del promocije
Різниця з рідними не помітна, голить як нова
Змінив леза на бритву, різниця з рідними зовсім не помітна, голить як нова, комфортно, без порізів та подразнень, я повністю задоволений
Ta ocena je bila podana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Ta ocena je bila podana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
DimonMG6
11/03/2025
Україна
Del promocije
Якісні леза для бритви
Повністю задоволений якістю, комфортне гоління протягом всього використання.
Prednosti
Відмінна якість
Slabosti
-
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
kjer so na voljo ustrezne zmogljivosti