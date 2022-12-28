2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Več kot 50* vrst kave
8 uporabniških profilov
Zelenkasto kovinska
5-palčni barvni TFT-zaslon na dotik
Z več kot 50* različnimi vrstami okusne kave boste našli natanko takšen kavni napitek, ki bo ustrezal vsakemu razpoloženju. Odkrijte izjemne kavne napitke in spremenite svoje vsakodnevno pitje kave v pravo gurmansko izkušnjo z bolj znanimi recepti, na primer za espresso in cappuccino, do posebnih kav, na primer bele kave z vaniljo in čokolado ali kave z likerjem Baileys.
Najljubše kavne napitke posameznikov lahko shranite v do 8 različnih uporabniških profilov za hitro izbiro na zaslonu na dotik visoke ločljivosti. Enostavno prilagajanje profilov do najmanjše podrobnosti.
Funkcija BeanMaestro samodejno prilagodi nastavitve priprave, da iz izbranih kavnih zrn izvleče najboljši okus in aromo. Enostavno izberite vrsto in praženost zrn ter dovolite, da funkcija BeanMaestro poskrbi za ostalo.
Nagrade
4.8
od 5
17
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Verutu
28/12/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Můj milášek
Jsem milovník Latte Machiatta a tento kávovar Saeco jej opravdu dělá jako z kavárny :). Kávovar je kvalitně zpracovaný, prostě krásný stroj. Čištění je rychlé a velmi jednoduché. Instalace naprosto intuitivní. Hlučnost je ok, řekla bych, že je to takový standard, co znám od kávovarů přátel. S kávovarem jsem velmi spokojena a vřele jej doporučuji :).
Prednosti
Krásný vzhled, velký výběr nápojů, rychlost přípravy kávy a čištění, jednoduchost ovládání a instalace
Slabosti
Nezahlásí, že jste pro připravu mléčného nápoje nepřipojili mléko (nebo je ho málo), ale to je drobnost, člověk zapomene spíš ze začátku z nezvyku
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
vacc
08/03/2022
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
Dobrý výrobek,Vše funguje s přehledem.
Kávovar vyrábí velice pěknou pěnu,nastavení velice intuitivní,Každý má nastaven svůj profil a jednoduše pár kliknutími vyrábí svůj oblíbený nápoj.Jedinou nevíhodou je veliká spotřeba zrnkové kávy.Pro rodinu skvělé využití.Zatím spokojenost.
Prednosti
Cena/výkon
Slabosti
Nezjištěny
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
ProstePetr1
11/02/2022
Česká republika
S výrobkem jsem spokojen
Jsem příležitostný konzument kávy a nemám na ni nijak velké nároky. Většinou preferuji hodně mléka a jen kapku kávy, protože nemám rád silnou chuť kávy a toto nastavení mi stroj jako první vůbec umožňuje. Uložil jsem si svůj profil a svoji oblíbenou „kávu“ si můžu dát bez složitých nastavování a následném dolévání mléka. Za mě teda s kávovarem velká spokojenost.
Prednosti
nastaven profilů, nastavení preferencí, mléčná pěna
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar
S pritiskom gumba si zagotovite dostop do sveta receptov za kavo v vaši registrirani z brezžičnim omrežjem povezani napravi z zadnjo posodobitvijo programske opreme.
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.
Naprava je omrežna oprema, skladna z uredbo (EU) št. 801/2013 in namenjena uporabi kot neprekinjeno povezana v 2,4-gigaherčno omrežje 802.11 b/g/n.