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  • Popolnost po vašem okusu ob vsaki pripravi
  • Popolnost po vašem okusu ob vsaki pripravi
  • Popolnost po vašem okusu ob vsaki pripravi
  • Popolnost po vašem okusu ob vsaki pripravi
  • Popolnost po vašem okusu ob vsaki pripravi
  • Popolnost po vašem okusu ob vsaki pripravi
  • Popolnost po vašem okusu ob vsaki pripravi
  • Popolnost po vašem okusu ob vsaki pripravi
  • Popolnost po vašem okusu ob vsaki pripravi
  • Popolnost po vašem okusu ob vsaki pripravi
  • Popolnost po vašem okusu ob vsaki pripravi
  • Popolnost po vašem okusu ob vsaki pripravi
  • Popolnost po vašem okusu ob vsaki pripravi
  • Popolnost po vašem okusu ob vsaki pripravi
  • Popolnost po vašem okusu ob vsaki pripravi
  • Popolnost po vašem okusu ob vsaki pripravi
  • Popolnost po vašem okusu ob vsaki pripravi
  • Popolnost po vašem okusu ob vsaki pripravi

Izdelek ni več na voljo

Saeco Xelsis DeluxeSamodejni aparat za espresso

SM8782/30

4.8
| (17) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

2 Nagrade

Popolnost po vašem okusu ob vsaki pripravi
Bogata kombinacija italijanske dediščine, povezane tehnologije in inovativne priprave kave. Vrhunska zmes naprednih lastnosti zagotavlja, da aparat deluje tako, kot ste si vedno želeli: pripravlja kavo povsem po vašem okusu.
Poglej vse prednosti

Iztisnite najboljše iz kavnih zrn s funkcijo BeanMaestro

Popolnost po vašem okusu ob vsaki pripravi

  • Več kot 50* vrst kave

  • 8 uporabniških profilov

  • Zelenkasto kovinska

  • 5-palčni barvni TFT-zaslon na dotik

Ob pritisku gumba raziščite več kot 50 receptov za kavo*

Ob pritisku gumba raziščite več kot 50 receptov za kavo*

Z več kot 50* različnimi vrstami okusne kave boste našli natanko takšen kavni napitek, ki bo ustrezal vsakemu razpoloženju. Odkrijte izjemne kavne napitke in spremenite svoje vsakodnevno pitje kave v pravo gurmansko izkušnjo z bolj znanimi recepti, na primer za espresso in cappuccino, do posebnih kav, na primer bele kave z vaniljo in čokolado ali kave z likerjem Baileys.

Prilagodite do 8 profilov in shranite najljubše napitke

Najljubše kavne napitke posameznikov lahko shranite v do 8 različnih uporabniških profilov za hitro izbiro na zaslonu na dotik visoke ločljivosti. Enostavno prilagajanje profilov do najmanjše podrobnosti.

Iztisnite najboljše iz kavnih zrn s funkcijo BeanMaestro

Iztisnite najboljše iz kavnih zrn s funkcijo BeanMaestro

Funkcija BeanMaestro samodejno prilagodi nastavitve priprave, da iz izbranih kavnih zrn izvleče najboljši okus in aromo. Enostavno izberite vrsto in praženost zrn ter dovolite, da funkcija BeanMaestro poskrbi za ostalo.

Tehnične specifikacije

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Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Nagrade

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

17

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

28/12/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Můj milášek

Jsem milovník Latte Machiatta a tento kávovar Saeco jej opravdu dělá jako z kavárny :). Kávovar je kvalitně zpracovaný, prostě krásný stroj. Čištění je rychlé a velmi jednoduché. Instalace naprosto intuitivní. Hlučnost je ok, řekla bych, že je to takový standard, co znám od kávovarů přátel. S kávovarem jsem velmi spokojena a vřele jej doporučuji :).

Prednosti

Krásný vzhled, velký výběr nápojů, rychlost přípravy kávy a čištění, jednoduchost ovládání a instalace

Slabosti

Nezahlásí, že jste pro připravu mléčného nápoje nepřipojili mléko (nebo je ho málo), ale to je drobnost, člověk zapomene spíš ze začátku z nezvyku

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

08/03/2022

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Dobrý výrobek,Vše funguje s přehledem.

Kávovar vyrábí velice pěknou pěnu,nastavení velice intuitivní,Každý má nastaven svůj profil a jednoduše pár kliknutími vyrábí svůj oblíbený nápoj.Jedinou nevíhodou je veliká spotřeba zrnkové kávy.Pro rodinu skvělé využití.Zatím spokojenost.

Prednosti

Cena/výkon

Slabosti

Nezjištěny

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

11/02/2022

Česká republika

Česká republika

S výrobkem jsem spokojen

Jsem příležitostný konzument kávy a nemám na ni nijak velké nároky. Většinou preferuji hodně mléka a jen kapku kávy, protože nemám rád silnou chuť kávy a toto nastavení mi stroj jako první vůbec umožňuje. Uložil jsem si svůj profil a svoji oblíbenou „kávu“ si můžu dát bez složitých nastavování a následném dolévání mléka. Za mě teda s kávovarem velká spokojenost.

Prednosti

nastaven profilů, nastavení preferencí, mléčná pěna

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Xelsis Deluxe SM8782/30 Plně automatický kávovar

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Omejitve odgovornosti

  1. S pritiskom gumba si zagotovite dostop do sveta receptov za kavo v vaši registrirani z brezžičnim omrežjem povezani napravi z zadnjo posodobitvijo programske opreme.

  2. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.

  3. Naprava je omrežna oprema, skladna z uredbo (EU) št. 801/2013 in namenjena uporabi kot neprekinjeno povezana v 2,4-gigaherčno omrežje 802.11 b/g/n.