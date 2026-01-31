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Vse serije

  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • Fotografija podrobnosti izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance
  • NX1131/00, Airfryer accessory, Airfryer accessories, baking tray, baking kit, baking set, baking pot, muffin cup, baking and cooking set, Healthy Cooking, Kitchen Appliance

Novo

Philips Airfryer komplet za pekoDodatki za Airfryerje

NX1131/00

Philips Airfryer dodatek komplet za peko

Pripravite svoje najljubše recepte s kompletom za peko, prilagojenim za vaš Philips Airfryer. Idealen za torte, kruh, enolončnice, mafine in še veliko več.

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Kompatibilni izdelki
Philips Airfryer s paro 5000; 7,2 l

Philips Airfryer s paro 5000; 7,2 l
Airfryerji

NA547/07

Serija 1000

Serija 1000
Airfryer, 6,2 l

NA130/00

Serija 3000

Serija 3000
Airfryer, 7,2 l

NA342/00

Serija 2000

Serija 2000
Airfryer, 6,2 l (srebrn)

NA231/00

Dodatki, prilagojeni za vaš Airfryer

Philips Airfryer dodatek komplet za peko

  • Idealen za peko in kuhanje

  • Vključuje 9 modelčkov za mafine

  • Primerno za pomivalni stroj

  • Keramični premaz brez PFAS

  • Navodila in podpora z brezplačno aplikacijo HomeID

Idealen za peko in kuhanje

Idealen za peko in kuhanje

Z kompletom za peko Philips boste enostavno odkrili nove načine uporabe svojega Airfryerja, ki je popoln za sladice in različne slane jedi.

9 silikonskih modelčkov za različne jedi

9 silikonskih modelčkov za različne jedi

Naši elegantni modelčki za mafine so izdelani iz silikona brez vonja in omogočajo enostavno peko, uživanje in ponovno uporabo.

Keramični premaz brez PFAS

Keramični premaz brez PFAS

Naša prevleka nove generacije je brez PFAS*: brez prijemanja , je trajna, odporna na praske in enostavna za čiščenje.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. Površine za kuhanje/pripravo hrane, izdelane brez PFAS

  2. Vsi [x] na koncu kode izdelka so spremenljivke.