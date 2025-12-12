IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

All-in-One Trimmer Serija 9000

Podpora

All-in-One TrimmerSerija 9000

MG9553/15

All-in-One Trimmer Serija 9000

Pojdi v trgovino

Registrirajte svoj produkt

Pridobite podaljšano garancijo

Registrirajte izdelek v 90 dneh od dneva nakupa in pridobite podaljšano garancijo (morda veljajo pogoji).

Registriraj zdaj

Priročniki in dokumentacija

Uporabniški priročnik

  • PDF dat., 6.1 MB
  • 12 December 2025

Izjava o skladnosti EU

  • PDF dat., 648.3 kB
  • 17 December 2024

Deli in pribor

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

Poiščite servisni center

Poiščite servisne centre v svoji bližini za popravila, diagnostiko in originalne dele

Garancija

Garancijska določila za naše izdelke

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali