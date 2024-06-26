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  • Natančnost nerjavnega jekla
  • Natančnost nerjavnega jekla

All-in-One TrimmerSerija 9000

MG9553/15

4.7
| (302) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%
Natančnost nerjavnega jekla
Oblikujte svoj osebni videz z vrhunskim kompletom za britje obraza, glave in telesa. Ta kombinacija našega najnaprednejšega prirezovalnika iz nerjavnega jekla in oblikovalnika OneBlade omogoča izjemno natančno prirezovanje in oblikovanje, da lahko ustvarite čisto svoj slog.
Poglej vse prednosti

Natančno prirezovanje, ostri robovi in priročno britje

Natančnost nerjavnega jekla

  • Ultimativni komplet za oblikovanje

  • 20 v 1: obraz, glava in telo

  • Glavnik za natančno prirezovanje

  • Edinstvena tehnologija OneBlade

Enakomerno prirezovanje v eni potezi

Enakomerno prirezovanje v eni potezi

Patentiran glavnik za prirezovanje ima 11 nastavitev dolžine od 1 do 3 mm, kar omogoča enakomerno prirezovanje na želeno dolžino.

OneBlade za čiste linije in ostre robove

Hitro premikajoča se rezilna enota (6000-krat na minuto) zagotavlja moč tudi za najdaljše dlake, premaz za boljše drsenje in zaokrožene konice pa ščitijo kožo, tako da lahko udobno oblikujete in obrijete brado. Prirežite dlačice na licih, bradi in vratu za natančno oblikovano brado.

Dolgotrajno delovanje za natančne rezultate

Dolgotrajno delovanje za natančne rezultate

Rezila prirezovalnika iz nerjavnega jekla ostanejo tako ostra kot na začetku za dolgotrajno delovanje. Olje ni potrebno.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

302

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

26/06/2024

Slovenija

Slovenija

Všeč mi je da ima veliko nastavkov

To oceno sem izbrala saj mi je izdelek zelo finkcijunalen in da ima veliko nastavkov. priporočala bi ga prijateljem.

Prednosti

Veliko nastavkov

Slabosti

Nič

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

26/06/2024

Slovenija

Slovenija

Super

Deluje super, enostavna uporaba, cena pa zelo primerna

Prednosti

Super je

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

26/06/2024

Slovenija

Slovenija

Odlično

Odličen! Uporabljam ga že skoraj eno leto. Je natančen, enostaven za uporabo in dolgo zdrži baterija.priporočam

Prednosti

Vse

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000

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Omejitve odgovornosti

  1. Na osnovi prirezovanja obraznih dlačic 2,3-krat na teden, vsakič v povprečju po 11,5 minute

  2. V primerjavi s prirezovalnikom vse v enem Philips brez 41-mm rezalnega elementa