2 leti garancije
Ultimativni komplet za oblikovanje
20 v 1: obraz, glava in telo
Glavnik za natančno prirezovanje
Edinstvena tehnologija OneBlade
Patentiran glavnik za prirezovanje ima 11 nastavitev dolžine od 1 do 3 mm, kar omogoča enakomerno prirezovanje na želeno dolžino.
Hitro premikajoča se rezilna enota (6000-krat na minuto) zagotavlja moč tudi za najdaljše dlake, premaz za boljše drsenje in zaokrožene konice pa ščitijo kožo, tako da lahko udobno oblikujete in obrijete brado. Prirežite dlačice na licih, bradi in vratu za natančno oblikovano brado.
Rezila prirezovalnika iz nerjavnega jekla ostanejo tako ostra kot na začetku za dolgotrajno delovanje. Olje ni potrebno.
4.7
od 5
302
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Miamiamia26
26/06/2024
Slovenija
Del promocije
Všeč mi je da ima veliko nastavkov
To oceno sem izbrala saj mi je izdelek zelo finkcijunalen in da ima veliko nastavkov. priporočala bi ga prijateljem.
Prednosti
Veliko nastavkov
Slabosti
Nič
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Daneee
26/06/2024
Slovenija
Del promocije
Super
Deluje super, enostavna uporaba, cena pa zelo primerna
Prednosti
Super je
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Rennaa
26/06/2024
Slovenija
Del promocije
Odlično
Odličen! Uporabljam ga že skoraj eno leto. Je natančen, enostaven za uporabo in dolgo zdrži baterija.priporočam
Prednosti
Vse
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za All-in-One Trimmer MG9553/15 Serija 9000
Na osnovi prirezovanja obraznih dlačic 2,3-krat na teden, vsakič v povprečju po 11,5 minute
V primerjavi s prirezovalnikom vse v enem Philips brez 41-mm rezalnega elementa