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HX9342/02
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Kako deluje vodeno ščetkanje v aplikaciji Sonicare?
Ali lahko polnilnik Sonicare uporabljam z drugimi ščetkami?
Kako polniti zobno ščetko Philips Sonicare?
Kako registriram zobno ščetko Sonicare?
Kateri načini ščetkanja so na voljo za zobno ščetko Sonicare?
V katerih državah je na voljo aplikacija Sonicare?
Kako spremeniti nastavitve intenzivnosti na zobni ščetki Sonicare?
Zakaj je med glavo ščetke in ročajem razmik?
Kako pravilno očistiti zobno ščetko Philips Sonicare?
Kako povezati zobno ščetko z aplikacijo Sonicare?
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.