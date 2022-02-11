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Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
Naša najelegantnejša električna zobna ščetka Philips Sonicare z najučinkovitejšim beljenjem. Preklopite na Sonicare.
Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu
5 načinov
2 glavi ščetke
Na težje dosegljivih mestih odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.
Električne zobne ščetke Philips Sonicare zagotavljajo optimalno čiščenje med zobmi in ob dlesnih. V samo dveh tednih izboljšajo zdravje dlesni.
Zobna ščetka Philips Sonicare v enem tednu pobeli zobe več kot 2-krat bolje kot običajna zobna ščetka. Odstrani do 100 % več madežev za bolj bele zobe v samo enem tednu.
4.8
od 5
55
Ocene
94%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Hrvoje00
11/02/2022
Hrvatska
Savrsena cetkica za zube
Svima bih preporucio ovu cetkicu za zube. Od kako ju koristim vise nema potrebe za stomatoloskim ciscenjem naslaga. Jedini minus je visoka cijena
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9342/02 Sonična električna četkica za zube
Datum uporabe 2020-02-11
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9342/02 Sonična električna četkica za zube
Datum uporabe 2020-02-11
hrvoje
10/07/2018
Hrvatska
odlicna cetkica
izvrsno cisti zube, predivan dizajn, jednostavna za upotrebu. Jedini nedostatak je sto se u nekoj buducnosti ne moze zamjeniti baterija, nego mora kupovati nova cetkica.
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9342/02 Sonična električna četkica za zube
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9342/02 Sonična električna četkica za zube
Bet-A
25/05/2021
Česká republika
Skvělé funkce, super čištění, už mají i děti a bav
Kartáček bych nevyměnila za nic jiného. Má super funkce a jsem s ním spokojená
Prednosti
Čisté zuby , i zubařka poznala
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček
Datum uporabe 2019-05-25
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček
Datum uporabe 2019-05-25
pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean