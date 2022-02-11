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Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare DiamondCleanSonična električna zobna ščetka

HX9342/02

4.8

| (55) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 94%

Bolj beli in zdravi zobje vse življenje

Naša najelegantnejša električna zobna ščetka Philips Sonicare z najučinkovitejšim beljenjem. Preklopite na Sonicare.

Poglej vse prednosti
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Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu

Najboljša električna zobna ščetka za beljenje zob Sonicare

Bolj beli in zdravi zobje vse življenje

  • 5 načinov

  • 2 glavi ščetke

Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

Na težje dosegljivih mestih odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.

V samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni

V samo dveh tednih izboljša zdravje dlesni

Električne zobne ščetke Philips Sonicare zagotavljajo optimalno čiščenje med zobmi in ob dlesnih. V samo dveh tednih izboljšajo zdravje dlesni.

Zobe pobeli več kot 2-krat bolje kot običajna zobna ščetka

Zobe pobeli več kot 2-krat bolje kot običajna zobna ščetka

Zobna ščetka Philips Sonicare v enem tednu pobeli zobe več kot 2-krat bolje kot običajna zobna ščetka. Odstrani do 100 % več madežev za bolj bele zobe v samo enem tednu.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

55

Ocene

94%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

11/02/2022

Hrvatska

Hrvatska

Savrsena cetkica za zube

Svima bih preporucio ovu cetkicu za zube. Od kako ju koristim vise nema potrebe za stomatoloskim ciscenjem naslaga. Jedini minus je visoka cijena

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9342/02 Sonična električna četkica za zube

Datum uporabe 2020-02-11

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9342/02 Sonična električna četkica za zube

Datum uporabe 2020-02-11

10/07/2018

Hrvatska

Hrvatska

odlicna cetkica

izvrsno cisti zube, predivan dizajn, jednostavna za upotrebu. Jedini nedostatak je sto se u nekoj buducnosti ne moze zamjeniti baterija, nego mora kupovati nova cetkica.

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9342/02 Sonična električna četkica za zube

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9342/02 Sonična električna četkica za zube

25/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělé funkce, super čištění, už mají i děti a bav

Kartáček bych nevyměnila za nic jiného. Má super funkce a jsem s ním spokojená

Prednosti

Čisté zuby , i zubařka poznala

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček

Datum uporabe 2019-05-25

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9342/02 Sonický elektrický zubní kartáček

Datum uporabe 2019-05-25

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Omejitve odgovornosti

  1. pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean