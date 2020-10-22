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Philips Sonicare DiamondClean Sonična električna zobna ščetka

Izdelek ni več na voljo

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Philips Sonicare DiamondCleanSonična električna zobna ščetka

HX9332/05

Philips Sonicare DiamondClean Sonična električna zobna ščetka

Izdelek ni več na voljo

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Kratka navodila za začetek uporabe - English (US)

  • PDF dat., 1.4 MB
  • 22 October 2020

Kratka navodila za začetek uporabe - English (US)

  • PDF dat., 1 MB
  • 22 October 2020

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