2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu
5 načinov
2 glavi ščetke
Polnilni kozarec
Potovalni polnilnik USB
Goste visokokakovostne ščetine odstranijo do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.
Namestite glavo ščetke DiamondClean, da nežno in učinkovito odstranite površinske zobne obloge. Goste osrednje ščetine za odstranjevanje zobnih oblog poskrbijo, da bo vaš nasmeh 2-krat bolj bel v samo 7 dneh.*
Z optimalnim čiščenjem, ki ga zagotavlja DiamondClean, bodo dlesni bolj zdrave v 2 tednih.* Ker odstrani do 7-krat več zobnih oblog ob dlesni kot ročna zobna ščetka,* bo vaš nasmeh zdrav kot še nikoli.
4.7
od 5
1496
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Emma2010
24/02/2021
Slovenija
Odlična ščetka!
Najboljši nakup v letu 2020! Nič več težav v ustni votlini, preprosta uporaba, estetski izged izdelka. Pod črto, zelo zadovoljna!
Prednosti
Vedno
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna zobna ščetka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna zobna ščetka
Ljub05
03/08/2020
Slovenija
Odlična ščetka
Ščetka je res vrhunska. Je preprosta za uporabo. Ima več programov. Rezultati so res hitro vidni. Vsi pohvalijo moj zdrav bel nasmeh. Baterija zdrži nekje 1 mesec.
Slabosti
Cena je res kar visoka ampak glede na učinkovitost izdelka je potem okej.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9332/04 Sonična električna zobna ščetka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9332/04 Sonična električna zobna ščetka
savo333
17/07/2020
Slovenija
Odlično opravi svoje delo
Temeljito očisti zobe in nežno zmasira dlesni. Zelo priporočam vsem, ki ste v dilemi kot sem bil jaz pred nakupom. Ni mi žal.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9352/04 Sonična električna zobna ščetka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9352/04 Sonična električna zobna ščetka
pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean