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  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
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  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje

Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare DiamondCleanSonična električna zobna ščetka

HX9332/05

4.7
| (1496) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
Naša najelegantnejša električna zobna ščetka Philips Sonicare z najučinkovitejšim beljenjem. Preklopite na Sonicare.
Poglej vse prednosti
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Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu

Najboljša električna zobna ščetka za beljenje zob Sonicare

Bolj beli in zdravi zobje vse življenje

  • 5 načinov

  • 2 glavi ščetke

  • Polnilni kozarec

  • Potovalni polnilnik USB

Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

Goste visokokakovostne ščetine odstranijo do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.

Do bolj belega nasmeha v enem tednu z glavo ščetke DiamondClean*

Do bolj belega nasmeha v enem tednu z glavo ščetke DiamondClean*

Namestite glavo ščetke DiamondClean, da nežno in učinkovito odstranite površinske zobne obloge. Goste osrednje ščetine za odstranjevanje zobnih oblog poskrbijo, da bo vaš nasmeh 2-krat bolj bel v samo 7 dneh.*

V samo 2 tednih izboljša zdravje dlesni*

V samo 2 tednih izboljša zdravje dlesni*

Z optimalnim čiščenjem, ki ga zagotavlja DiamondClean, bodo dlesni bolj zdrave v 2 tednih.* Ker odstrani do 7-krat več zobnih oblog ob dlesni kot ročna zobna ščetka,* bo vaš nasmeh zdrav kot še nikoli.

Tehnične specifikacije

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Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.7

od 5

1496

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

24/02/2021

Slovenija

Slovenija

Odlična ščetka!

Najboljši nakup v letu 2020! Nič več težav v ustni votlini, preprosta uporaba, estetski izged izdelka. Pod črto, zelo zadovoljna!

Prednosti

Vedno

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna zobna ščetka

03/08/2020

Slovenija

Slovenija

Odlična ščetka

Ščetka je res vrhunska. Je preprosta za uporabo. Ima več programov. Rezultati so res hitro vidni. Vsi pohvalijo moj zdrav bel nasmeh. Baterija zdrži nekje 1 mesec.

Slabosti

Cena je res kar visoka ampak glede na učinkovitost izdelka je potem okej.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9332/04 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9332/04 Sonična električna zobna ščetka

17/07/2020

Slovenija

Slovenija

Odlično opravi svoje delo

Temeljito očisti zobe in nežno zmasira dlesni. Zelo priporočam vsem, ki ste v dilemi kot sem bil jaz pred nakupom. Ni mi žal.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9352/04 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9352/04 Sonična električna zobna ščetka

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Omejitve odgovornosti

  1. pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v načinu Clean