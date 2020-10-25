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Električne zobne ščetke
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Philips Sonicare DiamondClean Sonična električna zobna ščetka
Izdelek ni več na voljo
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HX9312/04
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Kako deluje vodeno ščetkanje v aplikaciji Sonicare?
V katerih državah je na voljo aplikacija Sonicare?
Kako spremeniti nastavitve intenzivnosti na zobni ščetki Sonicare?
Zakaj je med glavo ščetke in ročajem razmik?
Ali lahko polnilnik Sonicare uporabljam z drugimi ščetkami?
Philips SonicarePolnilna potovalna torbica
Philips SonicarePolnilna postaja
Philips SonicareNapajalni adapter USB-A
Philips SonicarePolnilni kozarec
Philips SonicareStojalo za polnjenje
Philips SonicarePolnilni kabel USB-A
W2 Optimal WhiteStandardne glave sonične zobne ščetke
C3 Premium Plaque DefenceStandardne glave sonične zobne ščetke
C3 Premium Plaque ControlStandardne glave sonične zobne ščetke
S SensitiveStandardne glave sonične zobne ščetke
Električne zobne ščetke ne morem povezati z aplikacijo Sonicare
Glava ščetke pade z zobne ščetke Sonicare
Zobna ščetka Sonicare se ne polni
Zobna ščetka Sonicare ne vibrira
Zobna ščetka Sonicare šibkeje vibrira
Moja zobna ščetka Philips Sonicare oddaja glasen zvok
Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.
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