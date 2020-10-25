IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

Philips Sonicare DiamondClean Sonična električna zobna ščetka

Izdelek ni več na voljo

Podpora

Philips Sonicare DiamondCleanSonična električna zobna ščetka

HX9312/04

Philips Sonicare DiamondClean Sonična električna zobna ščetka

Izdelek ni več na voljo

Pojdi v trgovino

Registrirajte svoj produkt

Pridobite podaljšano garancijo

Registrirajte izdelek v 90 dneh od dneva nakupa in pridobite podaljšano garancijo (morda veljajo pogoji).

Registriraj zdaj

Priročniki in dokumentacija

Eco passport - English (US)

  • PDF dat., 135.5 kB
  • 25 October 2020

Pogosta vprašanja

Deli in pribor

Odpravljanje težav

Garancija in servis

Preverite pogoje garancije in začnite s postopkom zamenjave ali popravila.

Poiščite servisni center

Poiščite servisne centre v svoji bližini za popravila, diagnostiko in originalne dele

Garancija

Garancijska določila za naše izdelke

Obrnite se na Philips

Z veseljem vam bomo pomagali