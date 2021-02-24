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  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
  • Bolj beli in zdravi zobje vse življenje

Izdelek ni več na voljo

Philips Sonicare DiamondCleanSonična električna zobna ščetka

HX9312/04

4.7
| (1496) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Bolj beli in zdravi zobje vse življenje
Najelegantnejša sonična električna zobna ščetka Philips Sonicare z najučinkovitejšim beljenjem. Začnite uporabljati Philips Sonicare.
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Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu

Najboljša sonična zobna ščetka za beljenje Philips Sonicare

Bolj beli in zdravi zobje vse življenje

  • 5 načinov

  • 2 glavi ščetke

  • Polnilni kozarec, potovalna torbica

  • Izdaja v rožnato zlati barvi

Do bolj belega nasmeha v enem tednu z glavo ščetke DiamondClean*

Do bolj belega nasmeha v enem tednu z glavo ščetke DiamondClean*

Namestite glavo ščetke DiamondClean, da nežno in učinkovito odstranite površinske zobne obloge. Goste osrednje ščetine za odstranjevanje zobnih oblog poskrbijo, da bo vaš nasmeh 2-krat bolj bel v samo 7 dneh.*

Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

Odstrani do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka

Goste visokokakovostne ščetine odstranijo do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.

V samo 2 tednih izboljša zdravje dlesni*

V samo 2 tednih izboljša zdravje dlesni*

Z optimalnim čiščenjem, ki ga zagotavlja DiamondClean, bodo dlesni bolj zdrave v 2 tednih.* Ker odstrani do 7-krat več zobnih oblog ob dlesni kot ročna zobna ščetka,* bo vaš nasmeh zdrav kot še nikoli.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
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4.7

od 5

1496

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

24/02/2021

Slovenija

Slovenija

Odlična ščetka!

Najboljši nakup v letu 2020! Nič več težav v ustni votlini, preprosta uporaba, estetski izged izdelka. Pod črto, zelo zadovoljna!

Prednosti

Vedno

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna zobna ščetka

03/08/2020

Slovenija

Slovenija

Odlična ščetka

Ščetka je res vrhunska. Je preprosta za uporabo. Ima več programov. Rezultati so res hitro vidni. Vsi pohvalijo moj zdrav bel nasmeh. Baterija zdrži nekje 1 mesec.

Slabosti

Cena je res kar visoka ampak glede na učinkovitost izdelka je potem okej.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9332/04 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9332/04 Sonična električna zobna ščetka

17/07/2020

Slovenija

Slovenija

Odlično opravi svoje delo

Temeljito očisti zobe in nežno zmasira dlesni. Zelo priporočam vsem, ki ste v dilemi kot sem bil jaz pred nakupom. Ni mi žal.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9352/04 Sonična električna zobna ščetka

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9352/04 Sonična električna zobna ščetka

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Omejitve odgovornosti

  1. pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v standardnem načinu