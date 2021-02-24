2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Sonična zobna ščetka št. 1 po priporočilu zobozdravnikov po vsem svetu
5 načinov
2 glavi ščetke
Polnilni kozarec, potovalna torbica
Izdaja v rožnato zlati barvi
Namestite glavo ščetke DiamondClean, da nežno in učinkovito odstranite površinske zobne obloge. Goste osrednje ščetine za odstranjevanje zobnih oblog poskrbijo, da bo vaš nasmeh 2-krat bolj bel v samo 7 dneh.*
Goste visokokakovostne ščetine odstranijo do 7-krat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka.
Z optimalnim čiščenjem, ki ga zagotavlja DiamondClean, bodo dlesni bolj zdrave v 2 tednih.* Ker odstrani do 7-krat več zobnih oblog ob dlesni kot ročna zobna ščetka,* bo vaš nasmeh zdrav kot še nikoli.
4.7
od 5
1496
Ocene
93%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Emma2010
24/02/2021
Slovenija
Odlična ščetka!
Najboljši nakup v letu 2020! Nič več težav v ustni votlini, preprosta uporaba, estetski izged izdelka. Pod črto, zelo zadovoljna!
Prednosti
Vedno
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna zobna ščetka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9362/67 Sonična električna zobna ščetka
Ljub05
03/08/2020
Slovenija
Odlična ščetka
Ščetka je res vrhunska. Je preprosta za uporabo. Ima več programov. Rezultati so res hitro vidni. Vsi pohvalijo moj zdrav bel nasmeh. Baterija zdrži nekje 1 mesec.
Slabosti
Cena je res kar visoka ampak glede na učinkovitost izdelka je potem okej.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9332/04 Sonična električna zobna ščetka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9332/04 Sonična električna zobna ščetka
savo333
17/07/2020
Slovenija
Odlično opravi svoje delo
Temeljito očisti zobe in nežno zmasira dlesni. Zelo priporočam vsem, ki ste v dilemi kot sem bil jaz pred nakupom. Ni mi žal.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9352/04 Sonična električna zobna ščetka
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za DiamondClean HX9352/04 Sonična električna zobna ščetka
pri dveh 2-minutnih ščetkanjih dnevno v standardnem načinu