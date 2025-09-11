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Philips Sonicare For Kids Sonična električna zobna ščetka

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Philips Sonicare For KidsSonična električna zobna ščetka

HX6322/04

HX6340

Philips Sonicare For Kids Sonična električna zobna ščetka

Na voljo v

Modrozelena
Modrozelena
Rožnata
Rožnata

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Data Act Document

  • PDF dat., 239.8 kB
  • 11 September 2025

Izjava o skladnosti za ZK - English (US)

  • PDF dat., 143.3 kB
  • 8 August 2025

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