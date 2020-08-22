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Izdelek ni več na voljo

Pure Essentials CollectionPalični mešalnik

HR1377/90

4.7

| (18) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Več moči za optimalno vsestranskost

Vsi domači kuharji imajo radi svežo in kakovostno pripravljeno hrano. Ni vam treba biti profesionalni kuhar, da bi jo pripravili. Z novim ročnim mešalnikom Philips HR1377/90 lahko v lastni kuhinji dosegate profesionalne rezultate.

Poglej vse prednosti

Zmogljiv 700 W motor in multipraktik

Več moči za optimalno vsestranskost

  • 700 W

  • Kovinski mešalnik, nož z dvojnim delov.

  • 4 nastavki

  •  5 hitrosti in Turbo

Velik 1,5-litrski multipraktik

Velik 1,5-litrski multipraktik

Velik 1,5-litrski multipraktik.

5 nastavitev hitrosti za optimalno učinkovitost

Gumb Turbo za zahtevnejša opravila

Gumb Turbo za zahtevnejša opravila

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

18

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

22/08/2020

Україна

Україна

Zaposleni pri Philipsu

Виріб має чудові функції!

[Employee of philipsglobal] Якщо ти "хозяюшка", то обов'язково повинна придбати цей товар! Користуюсь ним більше 15 років, мабуть, як тільки народила доцю вирішила придбати, тому-що він багатофункційний. Блендер для пюрешок, міксер для млинців і т.д. Якість пластику міцна, ще ні єдиної царапини чи тріщини. Рекомендую!!! Просто супер машина для мам :) Рекомендую

Prednosti

Все!!! металева ніжка, ніж подвійної дії, 4 аксесуари, 5 режимів швидкості + "турбо"

Slabosti

не має

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender

Date of Use 2018-08-22

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender

Date of Use 2018-08-22

01/04/2019

Україна

Україна

Этот продукт просто необходим на кухне

Приобрел данную продукцию несколько лет назад. Очень доволен данной покупкой. В хозяйстве необходимая вещь, помощник на кухне. Легок в использовании. Разбирается и собирается в течении короткого времени. Запаса мощности хватает с головой при этом имеется 5 скоростей и режим ТУРБО (прикольная вещь когда нужно быстро). Все комплектующие насадки моются, не переживаешь за попадание влаги.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender

01/04/2019

Україна

Україна

Супер помощник

[Employee of philipsglobal] Это просто находка! Столько функций в этом компактном чуде! Пользуюсь давно! Готова рекомендовать всем !

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender

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