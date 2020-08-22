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Izdelek ni več na voljo
Več moči za optimalno vsestranskost
Vsi domači kuharji imajo radi svežo in kakovostno pripravljeno hrano. Ni vam treba biti profesionalni kuhar, da bi jo pripravili. Z novim ročnim mešalnikom Philips HR1377/90 lahko v lastni kuhinji dosegate profesionalne rezultate.
700 W
Kovinski mešalnik, nož z dvojnim delov.
4 nastavki
5 hitrosti in Turbo
Velik 1,5-litrski multipraktik.
4.7
od 5
18
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Аліна12
22/08/2020
Україна
Zaposleni pri Philipsu
Виріб має чудові функції!
[Employee of philipsglobal] Якщо ти "хозяюшка", то обов'язково повинна придбати цей товар! Користуюсь ним більше 15 років, мабуть, як тільки народила доцю вирішила придбати, тому-що він багатофункційний. Блендер для пюрешок, міксер для млинців і т.д. Якість пластику міцна, ще ні єдиної царапини чи тріщини. Рекомендую!!! Просто супер машина для мам :) Рекомендую
Prednosti
Все!!! металева ніжка, ніж подвійної дії, 4 аксесуари, 5 режимів швидкості + "турбо"
Slabosti
не має
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender
Date of Use 2018-08-22
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender
Date of Use 2018-08-22
РА7777
01/04/2019
Україна
Этот продукт просто необходим на кухне
Приобрел данную продукцию несколько лет назад. Очень доволен данной покупкой. В хозяйстве необходимая вещь, помощник на кухне. Легок в использовании. Разбирается и собирается в течении короткого времени. Запаса мощности хватает с головой при этом имеется 5 скоростей и режим ТУРБО (прикольная вещь когда нужно быстро). Все комплектующие насадки моются, не переживаешь за попадание влаги.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender
Marina93
01/04/2019
Україна
Супер помощник
[Employee of philipsglobal] Это просто находка! Столько функций в этом компактном чуде! Пользуюсь давно! Готова рекомендовать всем !
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1377/90 Hand blender