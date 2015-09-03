2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Več moči za profesionalne rezultate.
Vsi domači kuharji imajo radi svežo in kakovostno pripravljeno hrano. Ni vam treba biti profesionalni kuhar, da bi jo pripravili. Z novim ročnim mešalnikom Philips lahko v lastni kuhinji dosegate profesionalne rezultate – hitro in enostavno.
700 W, kovinski mešalnik
Nož z dvojnim delovanjem
1 l vrč, sekljalnik
5 hitrosti in Turbo
Rezilo z dvojnim delovanjem ročnega mešalnika Philips reže v vodoravni in navpični smeri.
Z velikim sekljalnikom (1000 ml) za palični mešalnik Philips lahko v nekaj sekundah sesekljate meso, zelišča, oreščke, sir, čokolado in čebulo.
4.3
od 5
13
Ocene
85%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mikijs
03/09/2015
Latvija
Super ērts, stilīgs un perfekti pilda funkcijas.
Šis ir labākais pirkums pēdējā laikā. 5 zvaigznes!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1371/90 Rokas blenderis
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1371/90 Rokas blenderis
ROBERTOxxxxxxxxxxx
15/02/2015
Polska
bardzo dobry blender
super blender bardzo mocny i bardzo wydajny ja osobiscie robie nim koktajle i wspaniale miksuje polecam ten produkt
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny
kubawro
14/07/2014
Polska
Niezastąpiony w mojej kuchni
Moje pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne, mój zachwyt wzbudziło niezwykle estetyczne wykonanie wszystkich części wchodzących w skład zestawu.Od razu widać że mamy do czynienia z porządnym,dobrej jakości produktem, który w naszej kuchni będzie gościł przez wiele lat. Sam blender (część podłączana do prądu) w niczym nie przypomina innych blenderów, jest znacznie cięższy i solidnie wykonany.Kolejnym atutem tego urządzenia jest długie „ramię” blendujące ze stosunkowo dużym kielichem, który bardzo łatwo się myje (i którym nie zostają kawałki blendowanego jedzenia!). Blender bardzo dobrze sobie radzi z wszelkimi produktami, w zaledwie kilka sekund uzyskujemy pożądaną konsystencję potrawy. Doskonale sprawdza się w mojej kuchni
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny