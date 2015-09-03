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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90

Izdelek ni več na voljo

Pure Essentials CollectionPalični mešalnik

HR1371/90

4.3

| (13) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 85%

Več moči za profesionalne rezultate.

Vsi domači kuharji imajo radi svežo in kakovostno pripravljeno hrano. Ni vam treba biti profesionalni kuhar, da bi jo pripravili. Z novim ročnim mešalnikom Philips lahko v lastni kuhinji dosegate profesionalne rezultate – hitro in enostavno.

Poglej vse prednosti

Zmogljiv motor s 700 W moči in rezilo z dvojnim delovanjem

Več moči za profesionalne rezultate.

  • 700 W, kovinski mešalnik

  • Nož z dvojnim delovanjem

  • 1 l vrč, sekljalnik

  •  5 hitrosti in Turbo

Rezilo z dvojnim delovanjem

Rezilo z dvojnim delovanjem

Rezilo z dvojnim delovanjem ročnega mešalnika Philips reže v vodoravni in navpični smeri.

Različne hitrosti in gumb Turbo

Različne hitrosti in gumb Turbo

Velik nastavek za sekljanje večjih količin

Velik nastavek za sekljanje večjih količin

Z velikim sekljalnikom (1000 ml) za palični mešalnik Philips lahko v nekaj sekundah sesekljate meso, zelišča, oreščke, sir, čokolado in čebulo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

13

Ocene

85%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3

03/09/2015

Latvija

Latvija

Super ērts, stilīgs un perfekti pilda funkcijas.

Šis ir labākais pirkums pēdējā laikā. 5 zvaigznes!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1371/90 Rokas blenderis

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1371/90 Rokas blenderis

15/02/2015

Polska

Polska

bardzo dobry blender

super blender bardzo mocny i bardzo wydajny ja osobiscie robie nim koktajle i wspaniale miksuje polecam ten produkt

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

14/07/2014

Polska

Polska

Niezastąpiony w mojej kuchni

Moje pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne, mój zachwyt wzbudziło niezwykle estetyczne wykonanie wszystkich części wchodzących w skład zestawu.Od razu widać że mamy do czynienia z porządnym,dobrej jakości produktem, który w naszej kuchni będzie gościł przez wiele lat. Sam blender (część podłączana do prądu) w niczym nie przypomina innych blenderów, jest znacznie cięższy i solidnie wykonany.Kolejnym atutem tego urządzenia jest długie „ramię” blendujące ze stosunkowo dużym kielichem, który bardzo łatwo się myje (i którym nie zostają kawałki blendowanego jedzenia!). Blender bardzo dobrze sobie radzi z wszelkimi produktami, w zaledwie kilka sekund uzyskujemy pożądaną konsystencję potrawy. Doskonale sprawdza się w mojej kuchni

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

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