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  • Uživajte v hitri pripravi domače hrane
  • Uživajte v hitri pripravi domače hrane

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionPalični mešalnik

HR1364/00

5

| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Uživajte v hitri pripravi domače hrane

Ročni mešalnik Philips odlikujeta moč 600 W in rezilo z dvojnim delovanjem, kar zagotavlja odlične rezultate v samo nekaj sekundah. Priprava zdrave in okusne hrane doma še nikoli ni bila tako enostavna.

Poglej vse prednosti

Mešalnik z rezilom z dvojnim delovanjem

Uživajte v hitri pripravi domače hrane

  • 600 W

  • Plastični mešalnik

  • Sekljalnik z nastavki

Zmogljiv motor z močjo 600 W

Zmogljiv motor z močjo 600 W

Za mešanje hrane v nekaj sekundah.

Za najtrše sestavine

Za najtrše sestavine

Ročni mešalnik Philips ima gumb turbo za dodatno moč za najtrše sestavine.

Rezilo z dvojnim delovanjem

Rezilo z dvojnim delovanjem

Rezilo z dvojnim delovanjem ročnega mešalnika Philips reže v vodoravni in navpični smeri.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

7

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

06/11/2020

Україна

Україна

Очень мощный блендер

Отличный блендер, качество просто супер , долго работает и нет никаких проблем, очень мелко измельчает продукты и удобен в использовании!!!! Ну очень рекомендую!!!

Prednosti

За

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер

Date of Use 2018-11-06

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер

Date of Use 2018-11-06

11/06/2019

България

България

Перфектния помощник в кухнята

Доволен съм от работата на уреда и също така от безпроблемната и дългогодишна работа.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1364/00 Пасатор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1364/00 Пасатор

10/04/2019

Україна

Україна

Очень надежный и удобный

Мне этот блендер подарили в 2007 году.И он стал незаменимым помощником в приготовлении вкусных и полезных измельченных блюд для нашего маленького ребенка, для выпечки, для муссов, соусов, паштетов. Прошло сколько лет, а блендер еще пашет. Просто супер-помощник на кухне!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер

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