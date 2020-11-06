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Izdelek ni več na voljo
Uživajte v hitri pripravi domače hrane
Ročni mešalnik Philips odlikujeta moč 600 W in rezilo z dvojnim delovanjem, kar zagotavlja odlične rezultate v samo nekaj sekundah. Priprava zdrave in okusne hrane doma še nikoli ni bila tako enostavna.
600 W
Plastični mešalnik
Sekljalnik z nastavki
Za mešanje hrane v nekaj sekundah.
Ročni mešalnik Philips ima gumb turbo za dodatno moč za najtrše sestavine.
Rezilo z dvojnim delovanjem ročnega mešalnika Philips reže v vodoravni in navpični smeri.
5.0
od 5
7
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
06/11/2020
Україна
Очень мощный блендер
Отличный блендер, качество просто супер , долго работает и нет никаких проблем, очень мелко измельчает продукты и удобен в использовании!!!! Ну очень рекомендую!!!
Prednosti
За
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер
Date of Use 2018-11-06
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер
Date of Use 2018-11-06
fraktora
11/06/2019
България
Перфектния помощник в кухнята
Доволен съм от работата на уреда и също така от безпроблемната и дългогодишна работа.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1364/00 Пасатор
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1364/00 Пасатор
NataShl
10/04/2019
Україна
Очень надежный и удобный
Мне этот блендер подарили в 2007 году.И он стал незаменимым помощником в приготовлении вкусных и полезных измельченных блюд для нашего маленького ребенка, для выпечки, для муссов, соусов, паштетов. Прошло сколько лет, а блендер еще пашет. Просто супер-помощник на кухне!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1364/00 Ручний блендер