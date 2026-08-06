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Dodatek za Philips Airfyer Pekač družinske velikosti
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HD9956/00
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S tem posebnim kompletom za peko za Philips Airfryer lahko pripravite vse svoje najljubše recepte. Obvladajte enostavno, hitro in zdravo peko okusnih tort, kruha, gratiniranih jedi, pit in še veliko več.