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Dodatek za Philips Airfyer Pekač družinske velikosti

Izdelek ni več na voljo

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Dodatek za Philips AirfyerPekač družinske velikosti

HD9956/00

Dodatek za Philips Airfyer Pekač družinske velikosti

Izdelek ni več na voljo

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S tem posebnim kompletom za peko za Philips Airfryer lahko pripravite vse svoje najljubše recepte. Obvladajte enostavno, hitro in zdravo peko okusnih tort, kruha, gratiniranih jedi, pit in še veliko več.

  • PDF dat.
  • 6 August 2026