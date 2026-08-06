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Komplet dodatkov XXL za Airfryer Komplet za zajtrk
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HD9955/00
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S tem posebnim kompletom za zajtrk za Philips Airfryer lahko pripravite zajtrk za celo družino istočasno. Enostavno pripravljajte zdrav zajtrk s poširanimi jajci, opečenim kruhom, klobasami in zelenjavo.
Iz cvrtnika Philips Airfryer se kadi bel dim