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Komplet dodatkov XXL za Airfryer Komplet za zajtrk

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Komplet dodatkov XXL za AirfryerKomplet za zajtrk

HD9955/00

Komplet dodatkov XXL za Airfryer Komplet za zajtrk

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S tem posebnim kompletom za zajtrk za Philips Airfryer lahko pripravite zajtrk za celo družino istočasno. Enostavno pripravljajte zdrav zajtrk s poširanimi jajci, opečenim kruhom, klobasami in zelenjavo.

  • PDF dat.
  • 6 August 2026

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