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Saeco PicoBaristo Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
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HD8924/09
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Quick start guide Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
EU Declaration of conformity Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine HD8924/09 - English (US)
Sredstvo za vodni kamen za kavne aparate za espresso
Tablete za odstranjevanje kavnega olja
Vrečice s sredstvom za čiščenje mlečnega voda
Dodatki za vzdrževanjeFilter za vodo in odstranjevanje vodnega kamna
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