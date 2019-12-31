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  • Največja raznolikost kompaktnega aparata
  • Največja raznolikost kompaktnega aparata
  • Največja raznolikost kompaktnega aparata
  • Največja raznolikost kompaktnega aparata
  • Največja raznolikost kompaktnega aparata
  • Največja raznolikost kompaktnega aparata
  • Največja raznolikost kompaktnega aparata
  • Največja raznolikost kompaktnega aparata
  • Največja raznolikost kompaktnega aparata
  • Največja raznolikost kompaktnega aparata
  • Največja raznolikost kompaktnega aparata
  • Največja raznolikost kompaktnega aparata
  • Največja raznolikost kompaktnega aparata
  • Največja raznolikost kompaktnega aparata
  • Največja raznolikost kompaktnega aparata
  • Največja raznolikost kompaktnega aparata
  • Največja raznolikost kompaktnega aparata
  • Največja raznolikost kompaktnega aparata
  • Največja raznolikost kompaktnega aparata
  • Največja raznolikost kompaktnega aparata
  • Največja raznolikost kompaktnega aparata
  • Največja raznolikost kompaktnega aparata

Izdelek ni več na voljo

Saeco PicoBaristoPopolnoma samodejni espresso kavni aparat

HD8924/09

4.7
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Največja raznolikost kompaktnega aparata
PicoBaristo je kompakten aparat, ki razvaja ljubitelje kave z raznolikostjo. Z uporabniškim vmesnikom lahko izbirate med številnimi specialitetami z enim samim dotikom. S filtrom AquaClean pa lahko uživate v do 5000 skodelicah* brez odstranjevanja vodnega kamna
Poglej vse prednosti

Uživajte v do 5000 skodelicah* kave brez odstranjevanja vodnega kamna

Največja raznolikost kompaktnega aparata

  • 7 napitkov

  • Samodejni penilnik mleka

  • Nerjavno jeklo

  • AquaClean

Uživajte v 7 napitkih, ki so vam na voljo vsak trenutek

Uživajte v 7 napitkih, ki so vam na voljo vsak trenutek

Uživajte v široki paleti napitkov za vsako priložnost. S popolnoma samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.

Samodejni penilnik mleka za žametno spenjeno mleko s pritiskom na gumb

S samodejnim penilnikom mleka lahko enostavno pripravite žameten kapučino. Penilnik mleka, ki je v kavarnah znan kot "aparat za kapučino", mleko črpa neposredno iz skodelice ali embalaže ter ga samodejno speni in enakomerno nalije v skodelico brez škropljenja.

Prilagajate lahko dolžino, 5 nastavitev za moč arome in 10 nastavitev mlinčka

Prilagajate lahko dolžino, 5 nastavitev za moč arome in 10 nastavitev mlinčka

Super samodejni aparat ponuja obilico možnosti, s katerimi bo napitek pripravljen natančno po vašem okusu. Enostavno prilagodite dolžino, moč in temperaturo napitka ter shranite nastavitve. Raziskujte, preizkušajte in odkrivajte nove okuse.

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Ocene

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4.7

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

31/12/2019

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

Odličen aparat s super funkcijami

Aparat je odličen, priprava kave enostavna. Priporočam ga vsakemu ki si želi odlične kave

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

06/07/2016

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

Tento přístroj mohu s klidným svědomím doporučit i ostatním

Tento přístroj nahradil dosluhující expresso Saeco Incanto Sirius, takže volba Saeca byla jasná. Dnešní řada Incanto není však na stejné úrovni té staré, proto PicoBaristo.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar

26/11/2017

Slovenija

Slovenija

Izdelek ima odlične lastnosti

Enostavno upravljanje, čiščenje. Kavo odlično zmelje ter "skuha". Mogoče malo glasnejši.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat

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Omejitve odgovornosti

  1. Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.

  2. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja