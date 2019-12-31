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Izdelek ni več na voljo
7 napitkov
Samodejni penilnik mleka
Nerjavno jeklo
AquaClean
Uživajte v široki paleti napitkov za vsako priložnost. S popolnoma samodejnim espresso kavnim aparatom boste lahko vsakič v trenutku in brez posebnih priprav uživali v popolno pripravljenem espressu ali drugi pijači na osnovi kave ali mleka.
S samodejnim penilnikom mleka lahko enostavno pripravite žameten kapučino. Penilnik mleka, ki je v kavarnah znan kot "aparat za kapučino", mleko črpa neposredno iz skodelice ali embalaže ter ga samodejno speni in enakomerno nalije v skodelico brez škropljenja.
Super samodejni aparat ponuja obilico možnosti, s katerimi bo napitek pripravljen natančno po vašem okusu. Enostavno prilagodite dolžino, moč in temperaturo napitka ter shranite nastavitve. Raziskujte, preizkušajte in odkrivajte nove okuse.
4.7
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Dejo35
31/12/2019
Slovenija
Preverjen kupec
Odličen aparat s super funkcijami
Aparat je odličen, priprava kave enostavna. Priporočam ga vsakemu ki si želi odlične kave
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
fla571
06/07/2016
Česká republika
Preverjen kupec
Tento přístroj mohu s klidným svědomím doporučit i ostatním
Tento přístroj nahradil dosluhující expresso Saeco Incanto Sirius, takže volba Saeca byla jasná. Dnešní řada Incanto není však na stejné úrovni té staré, proto PicoBaristo.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo HD8924/09 Automatický kávovar
Klarinet
26/11/2017
Slovenija
Izdelek ima odlične lastnosti
Enostavno upravljanje, čiščenje. Kavo odlično zmelje ter "skuha". Mogoče malo glasnejši.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za PicoBaristo HD8924/09 Popolnoma samodejni espresso kavni aparat
Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu. Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.
Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja