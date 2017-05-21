2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2 reži
Kompaktno
Črna in srebrna, brušena kovina
Zunanjost opekača ostane hladna in varna na dotik.
Snemljivi pladenj za drobtine omogoča preprosto čiščenje.
4.9
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
ubovidek
21/05/2017
Slovensko
Tento produkt plní svoj účel ako sme si predstavovali
V podstate za malú chvíľku máte príjemné opečené pečivo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2586/20 Hriankovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2586/20 Hriankovač
Pavnov11
27/01/2018
Česká republika
Spokojenost
Výrobek splňuje moje očekávání, jednoduchá obsluha, dobrá cena
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2586/20 Topinkovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2586/20 Topinkovač
Yulitta
20/06/2019
Україна
Отличный тостер
Очень довольна тостером!Купили случайно,даже не планировали.А теперь без него не представляю обеда или завтрака.Простой в использовании,практичный,надежный.Советую всем
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2586/20 Тостер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2586/20 Тостер