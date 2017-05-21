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  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
  • Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionOpekač

HD2586/20

4.9
| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka
Kompaktni kovinski opekač Philips okusno popeče vsak kruh. Ima dve veliki reži za kruh z nastavljivo širino za enakomerno popečenost in nastavljivim regulatorjem zapečenosti za popečene kruhke. Snemljiv pladenj za drobtine omogoča enostavno čiščenje.
Poglej vse prednosti

Opekač kompaktne kovinske zasnove z velikimi režami za kruh

Enostavna priprava okusnega popečenega kruhka

  • 2 reži

  • Kompaktno

  • Črna in srebrna, brušena kovina

Zunanjost opekača ostane hladna in varna na dotik

Zunanjost opekača ostane hladna in varna na dotik

Zunanjost opekača ostane hladna in varna na dotik.

Z gumbom za preklic lahko kadar koli prekinete peko.

Z gumbom za preklic lahko kadar koli prekinete peko.

Snemljivi pladenj za drobtine za enostavno čiščenje

Snemljivi pladenj za drobtine za enostavno čiščenje

Snemljivi pladenj za drobtine omogoča preprosto čiščenje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

8

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

21/05/2017

Slovensko

Slovensko

Tento produkt plní svoj účel ako sme si predstavovali

V podstate za malú chvíľku máte príjemné opečené pečivo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2586/20 Hriankovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2586/20 Hriankovač

27/01/2018

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Výrobek splňuje moje očekávání, jednoduchá obsluha, dobrá cena

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2586/20 Topinkovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2586/20 Topinkovač

20/06/2019

Україна

Україна

Отличный тостер

Очень довольна тостером!Купили случайно,даже не планировали.А теперь без него не представляю обеда или завтрака.Простой в использовании,практичный,надежный.Советую всем

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2586/20 Тостер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HD2586/20 Тостер

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