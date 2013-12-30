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Izdelek ni več na voljo

Prenosni radio s CD-predvajalnikom

AZ1837/12

1

| (1) Ocena

Uživajte v svoji glasbi, kjerkoli ste

Priročna in sodobna oblika. Uživajte v poslušanju glasbe iz različnih virov, kot so USB Direct, MP3-CD ali radio.

Poglej vse prednosti

Uživajte v svoji glasbi, kjerkoli ste

  • Sodobna zasnova

  • USB

Uživajte v skladbah MP3/WMA neposredno iz prenosnih pogonov USB

Uživajte v skladbah MP3/WMA neposredno iz prenosnih pogonov USB

Napravo preprosto priključite v vrata USB na Philipsovem glasbenem stolpu. Digitalna glasba se bo predvajala neposredno iz naprave. Zdaj lahko svoje najljubše trenutke delite z družino in prijatelji.

Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW

Predvajajte formate MP3/WMA-CD, CD in CD-RW

S tehnologijo stiskanja zvoka je mogoče velike digitalne glasbene datoteke stisniti do 10-krat brez znatnega zmanjšanja kakovosti zvoka. MP3 in WMA sta formata stiskanja, s katerima lahko uživate v svetu digitalne glasbe s Philipsovim predvajalnikom. Prenesite skladbe MP3 ali WMA z uradnih spletnih glasbenih strani ali pa ustvarite svoje skladbe MP3 ali WMA tako, da jih presnamete z glasbenih CD-jev in prenesete v predvajalnik.

MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe

MP3 Link za predvajanje prenosne glasbe

Povezljivost MP3 Link omogoča neposredno predvajanje vsebine MP3 iz prenosnih predvajalnikov predstavnosti. Povezljivost MP3 Link prinaša doživetje priljubljene glasbe v vrhunski kakovosti zvoka, ki jo zagotavlja glasbeni sistem, poleg tega pa je tudi priročna, saj morate prenosni predvajalnik MP3 le priključiti na glasbeni sistem.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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1.0

od 5

1

Ocena

5
4
3
2

30/12/2013

Polska

Polska

Same słabe strony

Jak na oferowaną cenę, produkt niskiej jakości. Występują problemy z odtwarzaniem przy użyciu USB,ma trudności z odczytem, co nie wystepuje w innych urządzeniach.Fatalne przeszukiwanie stacji radiowych, zbyt duża czułość, brak wizualnej identyfikacji.

Ta ocena je bila podana za AZ1837 Bumbox CD

Ta ocena je bila podana za AZ1837 Bumbox CD

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