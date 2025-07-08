IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Risba strani s priključki
  • Primarna slika
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Glavna fotografija izdelka v uporabi
  • Fotografija daljinskega upravljalnika
  • Risba strani s priključki
  • Primarna slika

Izdelek ni več na voljo

5500 seriesIzjemno tanek LED-televizor Full HD

43PFT5503/12

4.4

| (26) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 87%

Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Izboljšana preprostost prihaja na veliki zaslon. Televizor Philips serije 5500 ponuja polno visoko ločljivost, jasen zvok in izjemne užitke ob gledanju. Samo priklopite ga in se preprosto predajte oddajam, filmom in igram.

Poglej vse prednosti
TV brand claim gold

99,91 % ljudi, ki preizkusijo Ambilight TV, ga nikoli več ne želi vrniti. 1

s tehnologijo Pixel Plus HD

Izjemno tanek LED-televizor Full HD

  • 108 cm (43 palcev)

  • Indeks kakovosti slike 200

  • FHD

  • Pixel Plus HD

USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin

USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin

Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparat, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.

Dva vhoda HDMI in funkcija EasyLink za vgrajeno povezljivost

Z enotnim kablom HDMI za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor preprečite zmedo zaradi kablov. HDMI prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. S funkcijo Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.

Izboljšana tanka stojala, ki poosebljajo lahkotnost

Z novim tankim stojalom smo spremenili prostor pod televizorjem, kjer je običajno tradicionalno stojalo, kar omogoča pristnejši užitek ob gledanju. Izstopajoč televizor, ki je z eno nogo že v prihodnosti.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.4

od 5

26

Ocene

87%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

08/07/2025

România

România

Internet

Se poate conecta la internet acest televizor ?și dacă da ,va rog să-mi spuneți cum ?

Prednosti

Imagine ,claritate

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Datum uporabe 2023-07-07

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Datum uporabe 2023-07-07

27/10/2021

Polska

Polska

Świetny obraz w bardzo dobrej cenie

Nie posiada co prawda netflixa, YouTube i innych tego typu bajerow ale w moim przypadku akurat byłoby to zbedne. Bardzo wyraźny, nasycony kolorami obraz. Jednym słowem w takiej cenie bardzo solidny sprzet

Prednosti

Świetne barwy, funkcjonalność

Slabosti

Brak

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Datum uporabe 2021-04-27

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Datum uporabe 2021-04-27

22/03/2021

România

România

Dupa mai bine de un an de utilizare

Dupa mai bine de un an de utilizare, ma declar foarte multumit. Raportul pret/calitate - excelent!

Prednosti

raport pret/calitate

Slabosti

-

Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Datum uporabe 2020-03-22

Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Datum uporabe 2020-03-22

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki
Omejitve odgovornosti

  1. Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga. 

  1. Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.

  2. Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.

  3. Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.

  4. (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.

  5. Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.