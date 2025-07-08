Izdelek ni več na voljo
Izjemno tanek LED-televizor Full HD
Izboljšana preprostost prihaja na veliki zaslon. Televizor Philips serije 5500 ponuja polno visoko ločljivost, jasen zvok in izjemne užitke ob gledanju. Samo priklopite ga in se preprosto predajte oddajam, filmom in igram.
108 cm (43 palcev)
Indeks kakovosti slike 200
FHD
Pixel Plus HD
Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparat, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.
Z enotnim kablom HDMI za prenos slikovnih in zvočnih signalov iz naprav v televizor preprečite zmedo zaradi kablov. HDMI prenaša nestisnjene signale in tako pri prenosu iz vira v televizor zagotavlja najvišjo kakovost. S funkcijo Philips EasyLink s samo enim daljinskim upravljalnikom lahko upravljate televizor, predvajalnik DVD ali Blu-ray, digitalni sprejemnik ali sistem za domači kino.
Z novim tankim stojalom smo spremenili prostor pod televizorjem, kjer je običajno tradicionalno stojalo, kar omogoča pristnejši užitek ob gledanju. Izstopajoč televizor, ki je z eno nogo že v prihodnosti.
4.4
od 5
26
Ocene
87%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Blabla2103
08/07/2025
România
Internet
Se poate conecta la internet acest televizor ?și dacă da ,va rog să-mi spuneți cum ?
Prednosti
Imagine ,claritate
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Datum uporabe 2023-07-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Datum uporabe 2023-07-07
Toma1980
27/10/2021
Polska
Świetny obraz w bardzo dobrej cenie
Nie posiada co prawda netflixa, YouTube i innych tego typu bajerow ale w moim przypadku akurat byłoby to zbedne. Bardzo wyraźny, nasycony kolorami obraz. Jednym słowem w takiej cenie bardzo solidny sprzet
Prednosti
Świetne barwy, funkcjonalność
Slabosti
Brak
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum uporabe 2021-04-27
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Datum uporabe 2021-04-27
Valtiro
22/03/2021
România
Dupa mai bine de un an de utilizare
Dupa mai bine de un an de utilizare, ma declar foarte multumit. Raportul pret/calitate - excelent!
Prednosti
raport pret/calitate
Slabosti
-
Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Datum uporabe 2020-03-22
Ta ocena je bila podana za 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Datum uporabe 2020-03-22
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
(Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.