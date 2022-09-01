Izdelek ni več na voljo
32PFS6401/12
Izjemno tanek LED-televizor FHD s sistemom Android TV
Vrhunski videz in kompaktna zasnova. Televizor Philips serije 6400 z 81 cm zaslonom predvaja vrhunsko sliko Full HD. Vključuje vse funkcije, ki jih pričakujete od večjih modelov, kot so Smart TV, Android TV, Google Cast in Spotify.
80 cm (32 palcev)
LED-televizor Full HD
Dvojedrni procesor, 8 GB in razširljiv
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
Igranje v oblaku prinaša spletni nabor visokokakovostnih iger za vsako starost, okus in stopnjo zahtevnosti. Enostavno izberite igro in jo igrajte na televizorju!
Kakovost slike je pomembna. Običajni televizorji HD predvajajo kakovostno sliko, vendar pričakujete več. Predstavljajte si jasne podrobnosti, visoko svetlost, neverjeten kontrast in pristne barve za izjemno sliko.
Ustvarili ste prijeten dom po svojem okusu, zato morate izbrati tudi prijeten in privlačen televizor. Philipsova edinstvena tehnologija Ambilight znatno razširi zaslon za pristnejše užitke ob gledanju, saj s strani televizorja oddaja zelo širok svetlobni sij na steno okoli televizorja. Barve, živahna slika in napeto dogajanje se z zaslona razširijo na ves dnevni prostor, zato je doživetje vedno razburljivejše, zanimivejše in pristnejše.
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3.9
od 5
15
Ocene
mindo
01/09/2022
България
Preverjen kupec
Чудесен телевизор
Много добър телевизор с много екстри. Препоръчвам го на всеки.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 32PFS6401 FHD ултратънък телевизор, поддържан от Android™
Datum uporabe 2020-09-01
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 32PFS6401 FHD ултратънък телевизор, поддържан от Android™
Datum uporabe 2020-09-01
Андрей1919
30/07/2019
Україна
Все работает отлично
Пользуюсь телевизором 2 года да никогда не подводил всё работает после обновления добавились некоторые функции смотрю как спутник так Т2 также пользуюсь приложениями IPTV и и YouTube
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Juli
10/04/2019
Україна
Зображення на висоті
Дуже якісне зображення, виконує всі свої функції. Користуюсь більше 2х років. Все чудово.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za 6000 series 32PFS6401 Ультратонкий телевізор FHD на базі Android™
Na podlagi rezultatov preizkusnega programa Ambilight, ki je potekal na Švedskem, Danskem, Finskem, Norveškem, v Združenem kraljestvu, Nemčiji, Avstriji in Franciji med 24. februarjem 2023 in 28. februarjem 2025. V tem obdobju se je 99,91 % udeležencev odločilo obdržati svoj Ambilight TV, kljub možnosti vračila s celotnim povračilom kupnine brez navedbe razloga.
Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
Razpoložljive aplikacije Android se razlikujejo glede na državo. Več podrobnosti si oglejte v lokalni trgovini Google Play.
Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljeni seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
Za uporabo storitve Google Cast potrebujete aplikacije in naprave s podporo za Google Cast. Več podrobnosti si oglejte na straneh za Google Cast.
Aplikacija Philips TV Remote in povezane funkcije se razlikujejo glede na model televizorja, državo, ponudnika storitev, model pametne naprave in OS. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/TVRemoteapp.
Funkcije aplikacije Smart TV se razlikujejo glede na model televizorja in državo. Več podrobnosti si oglejte na spletni strani: www.philips.com/smarttv.
Snemanje na USB je na voljo samo za digitalne kanale, omejuje pa ga lahko zaščita proti kopiranju oddaj (CI+). Možne so omejitve glede na državo in kanal.
Upoštevajte, da aplikacije spletne trgovine Amazon morda ne bodo vedno na voljo v vaši državi. (Aplikacije spletne trgovine Amazon trenutno delujejo le v Združenem kraljestvu, Nemčiji in Avstriji.)