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  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon
  • Sonaraven in okolju prijazen zaslon

Izdelek ni več na voljo

BrillianceLCD-monitor, osvetlitev ozadja LED

241B4LPCS/00

Sonaraven in okolju prijazen zaslon
Philipsov LED-zaslon s tehnologijo PowerSensor vsebuje 65 % recikliranih plastičnih materialov brez delcev PVC in BFR, zato je okolju prijazen in učinkovit
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s tehnologijo PowerSensor zagotavlja prihranke pri energiji

Sonaraven in okolju prijazen zaslon

  • Serija B

  • 24 palcev (61 cm)

  • Zaslon polne visoke ločljivosti

PowerSensor prihrani do 80 % energije

PowerSensor prihrani do 80 % energije

PowerSensor je vgrajen senzor, ki zaznava prisotnost uporabnika. Oddaja in sprejema neškodljive infrardeče signale, na osnovi katerih ugotovi, ali je uporabnik prisoten ali ne. Če uporabnik zapusti delovno mizo, senzor samodejno zmanjša svetlost zaslona, s čimer prihrani do 80 % energije in podaljša življenjsko dobo monitorja

Tehnologija LED zagotavlja naravne barve

Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.

SmartErgoBase omogoča enostavne ergonomske prilagoditve

SmartErgoBase omogoča enostavne ergonomske prilagoditve

SmartErgoBase je podstavek za monitor, ki nudi ergonomsko udobje ob prikazovanju in omogoča upravljanje s kabli. Podstavek lahko vrtite, nagibate in sukate pod različne kote za optimalno udobje. Po višini nastavljivo stojalo zagotavlja optimalno višino za gledanje in zmanjšuje fizične napore dolgih delovnikov, medtem ko upravljanje s kabli pomaga zmanjšati nered ter ohranja delovni prostor urejen in profesionalen.

Tehnične specifikacije

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