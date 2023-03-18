2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
231P4QPYEB/00
Serija P
23 palcev (58,4 cm)
Zaslon IPS polne visoke ločljivosti
PowerSensor je vgrajen senzor, ki zaznava prisotnost uporabnika. Oddaja in sprejema neškodljive infrardeče signale, na osnovi katerih ugotovi, ali je uporabnik prisoten ali ne. Če uporabnik zapusti delovno mizo, senzor samodejno zmanjša svetlost zaslona, s čimer prihrani do 80 % energije in podaljša življenjsko dobo monitorja
Zasloni IPS uporabljajo tehnologijo za izjemno širok, 178-stopinjski kot gledanja, tako da je prikaz viden iz skoraj vseh kotov, tudi v načinu vrtenja za 90 stopinj! Za razliko od standardnih zaslonov TN so slike na zaslonih IPS neverjetno ostre in živih barv, zato so ti zasloni idealni ne samo za fotografije, filme in brskanje po spletu, temveč tudi za profesionalno uporabo, pri kateri so pomembne natančne barve in nespremenljiva svetlost.
DisplayPort je digitalna povezava med računalnikom in monitorjem brez vsakršne pretvorbe. Ker je zmogljivejši od standarda DVI, popolnoma podpira uporabo kablov dolžine do 15 metrov in prenos podatkov hitrosti do 10,8 Gb/s. Visoka zmogljivost in nična zakasnitev zagotavljata najhitrejše predvajanje in hitrost osveževanja - zato je DisplayPort najboljša izbira za domačo in poslovno uporabo, pa tudi za zahtevne igre in filme, urejanje videoposnetkov itd. Prek različnih adapterjev omogoča tudi splošno združljivost.
3.8
od 5
4
Ocene
Humpf2
18/03/2023
Polska
Del promocije
Preverjen kupec
Doskonały obraz i żywe kolory
Wygoda podczas pracy dzięki możliwości regulacji wysokości, kąta obrotu oraz pochylenia monitora. Mniejsze koszty zużycia energii, choć czujnik obecności użytkownika włącza się za szybko i utrudnia np. oglądanie filmu z większej odległości.
Prednosti
Komfort pracy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 231P4QPYEB Monitor LCD, podświetlenie LED
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 231P4QPYEB Monitor LCD, podświetlenie LED
Mario74
17/10/2016
România
Preverjen kupec
Produse de calitate superioara!
Buna ziua, Am cumpărat trei tv. cu led dintre care cel cu diagonala de 32 inch din seria 5000 stiu sigur ca este full led, deoarece are o imagine mult apropiată de 4 K ,un monitor IPS 24 inch si un Blender. Sunt f. mulțumit de aparatura electrocasnica Philips. Sper ca pe viitor să rămână același brend cu pretenții superioare si sa nu ne dezamăgească. Nota mea, din suflet este 10/10.Va mulțumesc în numele tuturor care au achiziționat cel puțin un ap.Philips.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 240P4QPYEB Monitor LCD cu PowerSensor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 240P4QPYEB Monitor LCD cu PowerSensor
szabi78
12/02/2018
Magyarország
klassz
kissé nehézkes a gombok használata. nem is látszanak hogy hol vannak. kár hogy hdmi csatlakozó nincs rajta a dőlészszög és magasság beállítása jó! a fényerőt nem tudom hol kell állítani a szem számára kellemes, selymes képe van nem értem miért kell olyan masszív tápkábel hozzá.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 231P4QPYEB LCD monitor, LED háttérvilágítás
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 231P4QPYEB LCD monitor, LED háttérvilágítás
Odzivni čas je enak kot pri tehnologiji SmartResponse