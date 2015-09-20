IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Primarna slika
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Primarna slika

Izdelek ni več na voljo

BrillianceLCD-monitor z osvetlitvijo ozadja LED

209CL2SB/00

5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Izjemno tanek LED-zaslon. Enostavno osupljivo.

Philipsov LED-zaslon Blade s tehnologijami, ki zagotavljajo ostre in živahne barve, predstavlja povsem novo privlačno prefinjenost

Poglej vse prednosti

Izjemno tanek LED-zaslon. Enostavno osupljivo.

  • Blade

  • 20 palcev/50,8 cm

  • Serija C

Energy Star za energijsko učinkovitost in majhno porabo energije

Energy Star je program za energijsko učinkovitost, ki ga sponzorira Ameriška agencija za varovanje okolja (EPA) in so ga sprejele tudi mnoge druge države. Certifikat Energy Star jamči, da kupujete izdelek, ki izpolnjuje najnovejše standarde za energijsko učinkovitost in na vseh ravneh delovanja zagotavlja najmanjšo možno porabo energije. Novi Philipsovi monitorji imajo certifikat za razred Energy Star 5.0 in standard izpolnjujejo ali pa presegajo. Za primerjavo: Energy Star 5.0 za način mirovanja zahteva porabo manj kot 1 W električne energije, medtem ko Philipsovi monitorji porabijo manj kot 0,5 W. Več podrobnosti lahko najdete na www.energystar.gov

Tehnologija LED za naravne in živahne barve

Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.

Okolju prijazni materiali so v skladu z vsemi mednarodnimi standardi

"Philips pri izdelavi monitorjev uporablja sonaravne in okolju prijazne materiale. Vsi plastični deli ohišja, kovinski deli ogrodja in embalaža so izdelani iz materialov, ki jih je mogoče 100 % reciklirati. Določeni modeli vsebujejo do 65 % recikliranih uporabljenih plastičnih delov. Strogo upoštevanje zahtev direktive RoHS zagotavlja znatno znižanje vsebnosti strupenih snovi, kot je na primer svinec. Monitorji z osvetlitvijo ozadja CCFL vsebujejo znatno manj živega srebra, monitorji z osvetlitvijo ozadja LED pa ga sploh ne vsebujejo. Več informacij si oglejte na Philipsovi spletni strani http://www.asimpleswitch.com/global/.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

20/09/2015

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

perfektní

nemám co bych výrobku vytknul obraz perfektní,odezva super

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

Výborný monitor

Monitor s výbornou světelností, ostrým obrazem i v okrajích, nezkresluje a poskytuje věrné barvy podle zvolené palety.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki