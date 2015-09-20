Izdelek ni več na voljo
Izjemno tanek LED-zaslon. Enostavno osupljivo.
Philipsov LED-zaslon Blade s tehnologijami, ki zagotavljajo ostre in živahne barve, predstavlja povsem novo privlačno prefinjenost
Blade
20 palcev/50,8 cm
Serija C
Energy Star je program za energijsko učinkovitost, ki ga sponzorira Ameriška agencija za varovanje okolja (EPA) in so ga sprejele tudi mnoge druge države. Certifikat Energy Star jamči, da kupujete izdelek, ki izpolnjuje najnovejše standarde za energijsko učinkovitost in na vseh ravneh delovanja zagotavlja najmanjšo možno porabo energije. Novi Philipsovi monitorji imajo certifikat za razred Energy Star 5.0 in standard izpolnjujejo ali pa presegajo. Za primerjavo: Energy Star 5.0 za način mirovanja zahteva porabo manj kot 1 W električne energije, medtem ko Philipsovi monitorji porabijo manj kot 0,5 W. Več podrobnosti lahko najdete na www.energystar.gov
Bele diode so polprevodniške naprave, ki hitreje zasvetijo s polno in stalno svetilnostjo ter tako omogočajo krajši vklopni čas. Diode ne vsebujejo živega srebra, kar omogoča okolju prijazno recikliranje in odstranjevanje. Diode omogočajo boljše upravljanje zatemnitve osvetlitve ozadja LCD-zaslona, kar zagotavlja izjemno visoko kontrastno razmerje. Zahvaljujoč enakomerni svetilnosti na celotnem zaslonu je zagotovljena tudi vrhunska reprodukcija barv.
"Philips pri izdelavi monitorjev uporablja sonaravne in okolju prijazne materiale. Vsi plastični deli ohišja, kovinski deli ogrodja in embalaža so izdelani iz materialov, ki jih je mogoče 100 % reciklirati. Določeni modeli vsebujejo do 65 % recikliranih uporabljenih plastičnih delov. Strogo upoštevanje zahtev direktive RoHS zagotavlja znatno znižanje vsebnosti strupenih snovi, kot je na primer svinec. Monitorji z osvetlitvijo ozadja CCFL vsebujejo znatno manj živega srebra, monitorji z osvetlitvijo ozadja LED pa ga sploh ne vsebujejo. Več informacij si oglejte na Philipsovi spletni strani http://www.asimpleswitch.com/global/.
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
michael
20/09/2015
Česká republika
Preverjen kupec
perfektní
nemám co bych výrobku vytknul obraz perfektní,odezva super
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
dědeček
18/08/2013
Česká republika
Výborný monitor
Monitor s výbornou světelností, ostrým obrazem i v okrajích, nezkresluje a poskytuje věrné barvy podle zvolené palety.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Brilliance 226CL2SB LED monitor with 2ms