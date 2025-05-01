Komplet dodatkov

2 leti garancije
Združljivo z:
XC2011, XC2012
XC3031, XC3032, XC3033
XC3131, XC3132, XC3133
2-v-1: ozki nastavek in krtača za vse potrebe čiščenja
S tem ozkim nastavkom lahko posesate ozke kote in težje dostopna mesta
Nagrade
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Vamp92
01/05/2025
Srbija
Kompaktan
Odličan za tvrde površine, detaljno skuplja čestice prašine
Prednosti
Kompaktan
Slabosti
Nema dodatke nastavke za usisavanje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000