IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Komplet dodatkov
  • Komplet dodatkov
  • Komplet dodatkov
  • Komplet dodatkov

Komplet dodatkovZa brezžični sesalniki serij 2000 in 3000

XV1632/01

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Komplet dodatkov
Komplet dodatkov, ki so združljivi z brezžičnimi sesalniki Philips serije 2000 in 3000 (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Vključuje nastavek 2-v-1 in ozki nastavek.
Poglej vse prednosti
Kompatibilni izdelki
Serija 2000

Serija 2000
Brezžični sesalnik

XC2011/01

Serija 3000

Serija 3000
Brezžični sesalnik

XC3031/01

Serija 3000

Serija 3000
Brezžični sesalnik Aqua

XC3133/01

Komplet dodatkov

  • Združljivo z:

  • XC2011, XC2012

  • XC3031, XC3032, XC3033

  • XC3131, XC3132, XC3133

Nastavek 2-v-1

2-v-1: ozki nastavek in krtača za vse potrebe čiščenja

Za sesanje rež in razpok

S tem ozkim nastavkom lahko posesate ozke kote in težje dostopna mesta

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

01/05/2025

Srbija

Srbija

Kompaktan

Odličan za tvrde površine, detaljno skuplja čestice prašine

Prednosti

Kompaktan

Slabosti

Nema dodatke nastavke za usisavanje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki