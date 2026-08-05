Prejmi 10% popusta
Philips spletna trgovina
2 leti garancije
Dodatna oprema za sesalnike in brisala
Vse serije
Komplet dodatkov Za brezžični sesalniki serij 2000 in 3000
Podpora
XV1632/01
Pojdi v trgovino
Prijavite se ali ustvarite račun
V hipu boste imeli dostop do priročnikov, prilagojene podpore in še več. Poleg tega je hitro in enostavno.
Komplet dodatkov, ki so združljivi z brezžičnimi sesalniki Philips serije 2000 in 3000 (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Vključuje nastavek 2-v-1 in ozki nastavek.