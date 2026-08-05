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Komplet dodatkov Za brezžični sesalniki serij 2000 in 3000

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Komplet dodatkovZa brezžični sesalniki serij 2000 in 3000

XV1632/01

Komplet dodatkov Za brezžični sesalniki serij 2000 in 3000

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Priročniki in dokumentacija

Komplet dodatkov, ki so združljivi z brezžičnimi sesalniki Philips serije 2000 in 3000 (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Vključuje nastavek 2-v-1 in ozki nastavek.

  • PDF dat.
  • 5 August 2026