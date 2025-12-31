2 leti garancije
XC2011/01
Zmogljivo sesanje s PowerCyclone 7
Nastavek z LED-lučkami za trda tla
Do 40 min Eco, do 10 min turbo (2)
2 nastavitvi, stenski nosilec
PowerCyclone 7 in digitalni motor PowerBlade skupaj ustvarjata močan pretok zraka (do 660 l/min (3)) za energetsko učinkovitost. Rezultat? Temeljito čiščenje prahu in umazanije ter daljše delovanje – še posebej na trdih tleh.
Naj vsak gib šteje z našim nastavkom z LED-lučkami, ki zajame do 99 % (7) prahu in umazanije pri najvišji nastavitvi. Osvetli drobne prašne delce s svetlobo pod natanko pravim kotom, tako da boste natančno vedeli, kje čistiti. Nastavek je oblikovan tako, da zelo tesno drsi ob stenah in robovih ter tako zajame trdovratne delce umazanije. Ne izpusti niti drobca prahu.
Philips serije 2000 z enim polnjenjem očisti več kot 180 m2 v načinu Eco in več kot 45 m2 v načinu turbo. (5)
Ocene
(1) Običajni način, samo ročni sesalnik.
(2) Običajni način, samo ročni sesalnik/način turbo, samo ročni sesalnik.
(3) V načinu turbo.
(4) Običajni način, samo ročni sesalnik/način turbo, samo ročni sesalnik.
(5) Na trdih tleh z nastavkom za suho sesanje.
(6) Velikost delcev > 0,5 μm.
(7) Na trdih tleh v načinu turbo.