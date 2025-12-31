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Serija 2000Brezžični sesalnik

XC2011/01

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Uživajte v enostavnem čiščenju z okretnim sesalnikom Philips serije 2000. Omogoča učinkovito sesanje na trdih tleh zahvaljujoč tehnologiji PowerCyclone in osvetljuje skrite prašne delce z nastavkom z LED-lučkami.
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Do 40 minut čiščenja z enim polnjenjem (1)

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  • Zmogljivo sesanje s PowerCyclone 7

  • Nastavek z LED-lučkami za trda tla

  • Do 40 min Eco, do 10 min turbo (2)

  • 2 nastavitvi, stenski nosilec

PowerCyclone 7: zmogljivo sesanje z minimalno porabo baterije

PowerCyclone 7: zmogljivo sesanje z minimalno porabo baterije

PowerCyclone 7 in digitalni motor PowerBlade skupaj ustvarjata močan pretok zraka (do 660 l/min (3)) za energetsko učinkovitost. Rezultat? Temeljito čiščenje prahu in umazanije ter daljše delovanje – še posebej na trdih tleh.

Nastavek z LED-lučkami za trda tla razkriva prah in vodi vsak gib

Nastavek z LED-lučkami za trda tla razkriva prah in vodi vsak gib

Naj vsak gib šteje z našim nastavkom z LED-lučkami, ki zajame do 99 % (7) prahu in umazanije pri najvišji nastavitvi. Osvetli drobne prašne delce s svetlobo pod natanko pravim kotom, tako da boste natančno vedeli, kje čistiti. Nastavek je oblikovan tako, da zelo tesno drsi ob stenah in robovih ter tako zajame trdovratne delce umazanije. Ne izpusti niti drobca prahu.

Zamenljiva baterija: do 40 min v Eco, 10 min Turbo (4)

Zamenljiva baterija: do 40 min v Eco, 10 min Turbo (4)

Philips serije 2000 z enim polnjenjem očisti več kot 180 m2 v načinu Eco in več kot 45 m2 v načinu turbo. (5)

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) Običajni način, samo ročni sesalnik.

  2. (2) Običajni način, samo ročni sesalnik/način turbo, samo ročni sesalnik.

  3. (3) V načinu turbo.

  4. (4) Običajni način, samo ročni sesalnik/način turbo, samo ročni sesalnik.

  5. (5) Na trdih tleh z nastavkom za suho sesanje.

  6. (6) Velikost delcev > 0,5 μm.

  7. (7) Na trdih tleh v načinu turbo.