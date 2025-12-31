Nastavek z LED-lučkami za trda tla razkriva prah in vodi vsak gib

Naj vsak gib šteje z našim nastavkom z LED-lučkami, ki zajame do 99 % (7) prahu in umazanije pri najvišji nastavitvi. Osvetli drobne prašne delce s svetlobo pod natanko pravim kotom, tako da boste natančno vedeli, kje čistiti. Nastavek je oblikovan tako, da zelo tesno drsi ob stenah in robovih ter tako zajame trdovratne delce umazanije. Ne izpusti niti drobca prahu.