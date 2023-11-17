2 leti garancije
Zmogljivo sesanje s PowerCyclone 8
Nastavek z LED-lučkami za trda tla
Do 60 min Eco, do 15 min Turbo (2)
2 nastavitvi, 2 nastavka, nosilec
PowerCyclone 8 in digitalni motor PowerBlade skupaj ustvarjata močan pretok zraka (do 820 l/min (3)) za energetsko učinkovitost. Rezultat? Temeljito čiščenje prahu in umazanije ter daljše delovanje – zlasti na trdih tleh.
Naj vsak gib šteje z našim nastavkom z LED-lučkami, ki zajame do 99 % prahu in umazanije pri najvišji nastavitvi (4). Osvetli drobne prašne delce s svetlobo pod natanko pravim kotom, tako da boste natančno vedeli, kje čistiti. Nastavek je oblikovan tako, da zelo tesno drsi ob stenah in robovih ter tako zajame trdovratne delce umazanije. Ne izpusti niti drobca prahu.
V omarah, v kotih ali na visokih predelih je serija Philips 3000 kos vsemu. Izdelek lahko spremenite v ročni sesalnik, kar zagotavlja boljšo prenosljivost. Z dolgim ozkim nastavkom lahko dosežete ozke predele. Kombinirani nastavek 2 v 1 vam omogoča, da preprosto preklapljate med mehko krtačo za lažje čiščenje prahu z občutljivih površin in večjim ozkim nastavkom za čiščenje kotov.
4.4
od 5
19
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Kris_vi
17/11/2023
Україна
Del promocije
Хороший пилосос
Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку
Prednosti
Простий в догляді, гарно прибирає
Slabosti
Немає
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Varnava99
16/11/2023
Україна
Del promocije
Потужний пилосос
Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна
Prednosti
Легкий,потужний,підсвітка,ціна
Slabosti
Немає
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
14/11/2023
Україна
Супер помічник
Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором
Prednosti
Досить довгий час роботи, потужний
Slabosti
Не виявила
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
(1) Običajni način, samo ročni sesalnik.
(2) Običajni način, samo ročni sesalnik/način turbo, samo ročni sesalnik.
(3) V načinu turbo.
(4) Na trdih tleh v načinu turbo.
(5) Običajni način, samo ročni sesalnik/način turbo, samo ročni sesalnik.
(6) Velikost delcev > 0,5 μm.
(7) Na trdih tleh z nastavkom za suho sesanje.
(8) Način turbo, samo ročni sesalnik.