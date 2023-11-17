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  • Razkrijte moč čiščenja na preprost način
  • Razkrijte moč čiščenja na preprost način
  • Razkrijte moč čiščenja na preprost način
  • Razkrijte moč čiščenja na preprost način
  • Razkrijte moč čiščenja na preprost način
  • Razkrijte moč čiščenja na preprost način
  • Razkrijte moč čiščenja na preprost način
  • Razkrijte moč čiščenja na preprost način
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Serija 3000Brezžični sesalnik

XC3031/01

4.4
| (19) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%
Razkrijte moč čiščenja na preprost način
Čiščenje je z lahkim sesalnikom serije Philips 3000 povsem preprosto. Omogoča učinkovito sesanje na trdih tleh zahvaljujoč tehnologiji PowerCyclone in osvetljuje skrite prašne delce z nastavkom z LED-lučkami. Enostavno in priročno čiščenje je tu!
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Do 60 minut čiščenja z enim polnjenjem (1)

Razkrijte moč čiščenja na preprost način

  • Zmogljivo sesanje s PowerCyclone 8

  • Nastavek z LED-lučkami za trda tla

  • Do 60 min Eco, do 15 min Turbo (2)

  • 2 nastavitvi, 2 nastavka, nosilec

PowerCyclone 8: zmogljivo sesanje z minimalno porabo baterije (8)

PowerCyclone 8: zmogljivo sesanje z minimalno porabo baterije (8)

PowerCyclone 8 in digitalni motor PowerBlade skupaj ustvarjata močan pretok zraka (do 820 l/min (3)) za energetsko učinkovitost. Rezultat? Temeljito čiščenje prahu in umazanije ter daljše delovanje – zlasti na trdih tleh.

Nastavek z LED-lučkami za trda tla razkriva prah in vodi vsak gib

Nastavek z LED-lučkami za trda tla razkriva prah in vodi vsak gib

Naj vsak gib šteje z našim nastavkom z LED-lučkami, ki zajame do 99 % prahu in umazanije pri najvišji nastavitvi (4). Osvetli drobne prašne delce s svetlobo pod natanko pravim kotom, tako da boste natančno vedeli, kje čistiti. Nastavek je oblikovan tako, da zelo tesno drsi ob stenah in robovih ter tako zajame trdovratne delce umazanije. Ne izpusti niti drobca prahu.

Ročno upravljanje in ročni dodatki zagotavljajo preprosto čiščenje

Ročno upravljanje in ročni dodatki zagotavljajo preprosto čiščenje

V omarah, v kotih ali na visokih predelih je serija Philips 3000 kos vsemu. Izdelek lahko spremenite v ročni sesalnik, kar zagotavlja boljšo prenosljivost. Z dolgim ozkim nastavkom lahko dosežete ozke predele. Kombinirani nastavek 2 v 1 vam omogoča, da preprosto preklapljate med mehko krtačo za lažje čiščenje prahu z občutljivih površin in večjim ozkim nastavkom za čiščenje kotov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.4

od 5

19

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2

17/11/2023

Україна

Україна

Хороший пилосос

Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку

Prednosti

Простий в догляді, гарно прибирає

Slabosti

Немає

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

16/11/2023

Україна

Україна

Потужний пилосос

Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна

Prednosti

Легкий,потужний,підсвітка,ціна

Slabosti

Немає

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

14/11/2023

Україна

Україна

Супер помічник

Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором

Prednosti

Досить довгий час роботи, потужний

Slabosti

Не виявила

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

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Omejitve odgovornosti

  1. (1) Običajni način, samo ročni sesalnik.

  2. (2) Običajni način, samo ročni sesalnik/način turbo, samo ročni sesalnik.

  3. (3) V načinu turbo.

  4. (4) Na trdih tleh v načinu turbo.

  5. (5) Običajni način, samo ročni sesalnik/način turbo, samo ročni sesalnik.

  6. (6) Velikost delcev > 0,5 μm.

  7. (7) Na trdih tleh z nastavkom za suho sesanje.

  8. (8) Način turbo, samo ročni sesalnik.