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  • Vrtljivi ščetki za HomeRun serije 9000
  • Vrtljivi ščetki za HomeRun serije 9000

Vrtljivi ščetki Vrtljive ščetke za serijo 9000

XV1491/10

Vrtljivi ščetki za HomeRun serije 9000
Robotski sesalnik za sesanje in pomivanje Philips HomeRun serije 9000 opremite z originalnimi vrtljivimi ščetkami. S patentirano tehnologijo vrtljivih ščetk robot takoj odstrani umazano vodo in zagotavlja, da vedno pomivate samo s svežo vodo, kar zagotavlja vrhunsko čistočo.
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Kompatibilni izdelki
Philips HomeRun serije 9000

Philips HomeRun serije 9000
Robotski sesalnik za sesanje in pomivanje

XU9100/10

Robot, ki vaša tla pomiva kot nihče drug

Vrtljivi ščetki za HomeRun serije 9000

  • 2 originalni vrtljivi ščetki

  • Združljivo s serijo 9000

Vrhunske patentirane vrtljive ščetke

Vrhunske patentirane vrtljive ščetke

Vedno čistite s svežo vodo. Tehnologija PowerCyclone Aqua med delovanjem odstranjuje umazano vodo, tako da vedno pomivate s svežo vodo. Izkusite vrhunsko čistočo z našo ščetko, s katero bodo vaša tla povsem brez madežev.

Vrhunska čistoča

Vrhunska čistoča

Philips HomeRun serije 9000 prinaša več kot le brisanje: s patentirano tehnologijo vrtljivih ščetk bodo vaša tla več kot čista, saj jih sesalnik vedno pomiva s čisto vodo, da odstrani trdovratne madeže in zahtevne nečistoče, tako da boste vedno dosegli izjemne rezultate.

Primerno za vse vrste tal

Primerno za vse vrste tal

Naša vrtljiva ščetka je zasnovana za vse vrste trdih tal in učinkovito odstrani prah ter umazanijo. S sistemom dvojnih dvižnih valjev lahko Philips HomeRun serije 9000 pametno dvigne ščetko in prepreči, da bi zmočil preproge.

Tehnične specifikacije

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