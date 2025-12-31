2 leti garancije
XV1491/10
2 originalni vrtljivi ščetki
Združljivo s serijo 9000
Vedno čistite s svežo vodo. Tehnologija PowerCyclone Aqua med delovanjem odstranjuje umazano vodo, tako da vedno pomivate s svežo vodo. Izkusite vrhunsko čistočo z našo ščetko, s katero bodo vaša tla povsem brez madežev.
Philips HomeRun serije 9000 prinaša več kot le brisanje: s patentirano tehnologijo vrtljivih ščetk bodo vaša tla več kot čista, saj jih sesalnik vedno pomiva s čisto vodo, da odstrani trdovratne madeže in zahtevne nečistoče, tako da boste vedno dosegli izjemne rezultate.
Naša vrtljiva ščetka je zasnovana za vse vrste trdih tal in učinkovito odstrani prah ter umazanijo. S sistemom dvojnih dvižnih valjev lahko Philips HomeRun serije 9000 pametno dvigne ščetko in prepreči, da bi zmočil preproge.
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