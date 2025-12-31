Vrhunska čistoča

Philips HomeRun serije 9000 prinaša več kot le brisanje: s patentirano tehnologijo vrtljivih ščetk bodo vaša tla več kot čista, saj jih sesalnik vedno pomiva s čisto vodo, da odstrani trdovratne madeže in zahtevne nečistoče, tako da boste vedno dosegli izjemne rezultate.