2 leti garancije
1 glavna krtača
1 stranska krtača
2 pralna filtra EPA11
Združljivo s serijo 9000
Komplet vsebuje 2 filtra EPA11, ki prestrežeta majhne prašne delce, preden se zrak vrne v prostor. To zagotavlja čist zrak brez prahu v vašem domu. Filter morate zamenjati vsakih 3–6 mesecev.
Zasnova glavne krtače omogoča premikanje robota po vseh vrstah tal, tudi v težko dostopne kotičke, tako da vam ni treba več ročno čistiti doma.
Stranska krtača je ključnega pomena za temeljitejše čiščenje. V kombinaciji s skrito lasersko navigacijo D-ToF in naprednim algoritmom zagotavlja najvišjo pokritost tal brez neočiščenih območij. Enostavno jo pritrdite na robotski sesalnik za hitro in enostavno vzdrževanje.
5.0
od 5
5
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
AiR2
08/02/2026
Lietuva
Viskas ok
Geras komplektukas. Viskas tinka, kokybe gera. Verta
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „HomeRun“
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za „HomeRun“
Balta Ziema
17/01/2026
Lietuva
reikalingi priedai
gerai tureti viska po ranka. nusipirkau, kad kartu, kad kai prireiks viskas butu po ranka.
Ta ocena je bila podana za „HomeRun“
Ta ocena je bila podana za „HomeRun“
Bijunai
13/01/2026
Lietuva
Naudingas
Visada gerai turėti po ranka, jei kažkada prireiktų
Ta ocena je bila podana za „HomeRun“
Ta ocena je bila podana za „HomeRun“
¹ Prestreže 96,5 % delcev, velikih 0,3 mikrona.