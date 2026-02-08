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Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Originalni komplet nadomestnih delov za HomeRun serije 9000
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  • Originalni komplet nadomestnih delov za HomeRun serije 9000
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2+3 leta garancije na motor

Komplet nadomestnih delovNadomestni komplet za serijo 9000

XV1492/10

5
| (5) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Originalni komplet nadomestnih delov za HomeRun serije 9000
Vse, kar potrebujete za redno vzdrževanje robota za sesanje in pomivanje HomeRun serije 9000. Ta originalni komplet nadomestnih delov vsebuje 1 glavno krtačo, 1 stransko krtačo in 2 filtra.
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Kompatibilni izdelki
Philips HomeRun serije 9000

Philips HomeRun serije 9000
Robotski sesalnik za sesanje in pomivanje

XU9100/10

Komplet za vzdrževanje 3-v-1

Originalni komplet nadomestnih delov za HomeRun serije 9000

  • 1 glavna krtača

  • 1 stranska krtača

  • 2 pralna filtra EPA11

  • Združljivo s serijo 9000

Filter EPA za vrhunsko filtriranje

Filter EPA za vrhunsko filtriranje

Komplet vsebuje 2 filtra EPA11, ki prestrežeta majhne prašne delce, preden se zrak vrne v prostor. To zagotavlja čist zrak brez prahu v vašem domu. Filter morate zamenjati vsakih 3–6 mesecev.

Glavna krtača za vse vrste tal

Glavna krtača za vse vrste tal

Zasnova glavne krtače omogoča premikanje robota po vseh vrstah tal, tudi v težko dostopne kotičke, tako da vam ni treba več ročno čistiti doma.

Sesajte blizu sten in globoko v kotih

Sesajte blizu sten in globoko v kotih

Stranska krtača je ključnega pomena za temeljitejše čiščenje. V kombinaciji s skrito lasersko navigacijo D-ToF in naprednim algoritmom zagotavlja najvišjo pokritost tal brez neočiščenih območij. Enostavno jo pritrdite na robotski sesalnik za hitro in enostavno vzdrževanje.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

5.0

od 5

5

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

08/02/2026

Lietuva

Lietuva

Viskas ok

Geras komplektukas. Viskas tinka, kokybe gera. Verta

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „HomeRun“

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „HomeRun“

17/01/2026

Lietuva

Lietuva

reikalingi priedai

gerai tureti viska po ranka. nusipirkau, kad kartu, kad kai prireiks viskas butu po ranka.

Ta ocena je bila podana za „HomeRun“

Ta ocena je bila podana za „HomeRun“

13/01/2026

Lietuva

Lietuva

Naudingas

Visada gerai turėti po ranka, jei kažkada prireiktų

Ta ocena je bila podana za „HomeRun“

Ta ocena je bila podana za „HomeRun“

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  1. ¹ Prestreže 96,5 % delcev, velikih 0,3 mikrona.