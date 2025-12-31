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Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Koncentrirano čistilo za tla za sesalnike HomeRun.
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  • Koncentrirano čistilo za tla za sesalnike HomeRun.
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2+3 leta garancije na motor

Philips čistilo za tlaUltra koncentrirano čistilo za tla

XV1493/10

Koncentrirano čistilo za tla za sesalnike HomeRun.
Izjemno učinkovito čistilo za tla Philips brez težav odstranjuje maščobe, lepljive madeže in umazanijo. Združljivo je s sesalnikom Philips HomeRun serij 5000 in 9000 za pomivanje.
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Kompatibilni izdelki
Philips HomeRun serije 9000

Philips HomeRun serije 9000
Robotski sesalnik za sesanje in pomivanje

XU9100/10

HomeRun 5000

HomeRun 5000
Robot za sesanje in brisanje

XU5100/20

HomeRun 5000

HomeRun 5000
Robot za sesanje in brisanje

XU5100/10

HomeRun 5000

HomeRun 5000
Robot za sesanje in brisanje

XU5000/10

HomeRun 5000

HomeRun 5000
Robot za sesanje in brisanje

XU5000/20

Enostavno čiščenje tal

Koncentrirano čistilo za tla za sesalnike HomeRun.

  • Za vse vrste trdih tal

  • Odstranjuje maščobe, madeže in umazanijo

  • Koncentrirano čistilo

  • Za prostore družin, ljubljenčkov¹

  • Združljivo s: sesalnikom HomeRun serij 5000 in 9000

Naj vaš robotski sesalnik deluje dlje

Naj vaš robotski sesalnik deluje dlje

Visoko koncentrirano čistilo za tla Philips je bilo posebej razvito za robotske sesalnike Philips HomeRun. Dosega najboljše rezultate in zagotavlja, da robotski sesalnik deluje dlje.

Za vse vrste trdih tal

Za vse vrste trdih tal

Čistilo za tla je zasnovano za uporabo na vseh vrstah trdih tal² in učinkovito odstranjuje maščobe, madeže in lepljivo umazanijo. Po uporabi so tla svetleča in čista brez sledi in lis.

Visoko koncentrirano čistilo

Visoko koncentrirano čistilo

Za pravilno odmerjanje čistila je priložen pokrovček za odmerjanje. Odmerek 10 ml čistila za tla zadošča za 3,5-litrsko posodo za čisto vodo v postaji (serija 9000) ali 1 ml neposredno v posodo za vodo sesalnika (serija 5000). Skupaj s sesalnikom HomeRun serij 5000 in 9000 naše čistilo za tla zagotavlja odlične rezultate.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. ¹ Pri predvideni uporabi.

  2. ² Na skritem delu tal preverite, ali je izdelek primeren za vaša tla.

  3. ³ V skladu s smernico OECD 302 B.