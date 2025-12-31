Visoko koncentrirano čistilo

Za pravilno odmerjanje čistila je priložen pokrovček za odmerjanje. Odmerek 10 ml čistila za tla zadošča za 3,5-litrsko posodo za čisto vodo v postaji (serija 9000) ali 1 ml neposredno v posodo za vodo sesalnika (serija 5000). Skupaj s sesalnikom HomeRun serij 5000 in 9000 naše čistilo za tla zagotavlja odlične rezultate.