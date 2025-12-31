2 leti garancije
XV1493/10
Za vse vrste trdih tal
Odstranjuje maščobe, madeže in umazanijo
Koncentrirano čistilo
Za prostore družin, ljubljenčkov¹
Združljivo s: sesalnikom HomeRun serij 5000 in 9000
Visoko koncentrirano čistilo za tla Philips je bilo posebej razvito za robotske sesalnike Philips HomeRun. Dosega najboljše rezultate in zagotavlja, da robotski sesalnik deluje dlje.
Čistilo za tla je zasnovano za uporabo na vseh vrstah trdih tal² in učinkovito odstranjuje maščobe, madeže in lepljivo umazanijo. Po uporabi so tla svetleča in čista brez sledi in lis.
Za pravilno odmerjanje čistila je priložen pokrovček za odmerjanje. Odmerek 10 ml čistila za tla zadošča za 3,5-litrsko posodo za čisto vodo v postaji (serija 9000) ali 1 ml neposredno v posodo za vodo sesalnika (serija 5000). Skupaj s sesalnikom HomeRun serij 5000 in 9000 naše čistilo za tla zagotavlja odlične rezultate.
Ocene
¹ Pri predvideni uporabi.
² Na skritem delu tal preverite, ali je izdelek primeren za vaša tla.
³ V skladu s smernico OECD 302 B.