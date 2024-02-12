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  • Gladko britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Gladko britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Gladko britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Gladko britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Gladko britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Gladko britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Gladko britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Gladko britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Gladko britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Gladko britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Gladko britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Gladko britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Gladko britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Gladko britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Gladko britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Gladko britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Gladko britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Gladko britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol

2+1 podaljšana garancija

Bodygroom series 3000Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho

BG3017/01

4.4
| (336) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%
Gladko britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
Brivnik serije 3000 učinkovito brije dlake in je hkrati nežen do kože. Uporabite koži prijazen brivnik s tehnologijo 2D-prilagajanja linijam ali dlake prirežite s pritrditvijo glavnika za dolžino 3 mm.
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Najbolj priljubljena blagovna znamka za električno oblikovanje za moške na svetu1

2D-prilagajanje linijam s tehnologijo zaščite kože

Gladko britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol

  • 1 pritrdljiv glavnik, 3 mm

  • Brivnik z 2D prilagajanjem linijam

  • 50 minut brezžične uporabe

Varno in udobno britje na občutljivi koži

Varno in udobno britje na občutljivi koži

Brivna glava ima patentirane zaokrožene konice in hipoalergeno mrežico, ki kožo med britjem ščiti pred urezninami.

Dvosmerni prirezovalnik in glavnik za prirezovanje v vseh smereh

Dvosmerni prirezovalnik in glavnik za prirezovanje v vseh smereh

Z dvosmernim prirezovalnikom in 3 mm glavnikom prirezujte dlačice, ki rastejo v kateri koli smeri. Pri gostejših dlačicah je priporočljivo, da jih prej prirežete z glavnikom.

Brivnik za telo, 100-odstotno primeren za uporabo pod prho

Brivnik za telo, 100-odstotno primeren za uporabo pod prho

Brivnik za suho in mokro britje telesa je 100-odstotno odporen na vodo, zato ga lahko uporabljate pod prho ali izven nje, enostavno pa je tudi njegovo čiščenje. Če želite doseči najboljše rezultate, si obrijte dlake pred tuširanjem, ko so suhe.

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Ocene

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4.4

od 5

336

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

12/02/2024

Slovenija

Slovenija

odličen aparat

zadovoljen z aparatom - samo zanima me kje kupim za njega še kako dodatno brivsko glavo. Lp miro

Prednosti

pozitivno

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho

12/10/2016

Slovenija

Slovenija

Odličen

ustreza svojemu namenu. Odlično da ima baterijsko polnjenje in da je vodoodporen.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Brivnik za telo Showerproof

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG2024/15 Brivnik za telo Showerproof

10/11/2022

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Sasvim dobar uređaj. Preporučujem onima koji traže ovakvu vrstu uređaja.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 3000 BG3010/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

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  1. Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov. 