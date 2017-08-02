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  • Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
  • Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol

2+3 podaljšana garancija

Bodygroom Series 5000Prirezovalnik za telo in dimlje za pod prho

BG5021/15

4.5
| (224) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 91%
Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol
Serija 5000 učinkovito brije dlake in je hkrati nežna do kože, tudi na težko dostopnih mestih, kot je hrbet. Uporabite koži prijazen brivnik z 2D-tehnologijo za sledenje linijam ali prirezujte z glavniki za dolžino 2, 3 ali 5 mm.
Poglej vse prednosti

Najbolj priljubljena blagovna znamka za električno oblikovanje za moške na svetu1

2D-prilagajanje linijam s tehnologijo zaščite kože

Britje po celem telesu, ki je varno tudi od pasu navzdol

  • 5 pritrdljivih glavnikov (2, 3, 5, 7 mm)

  • 2D-brivnik, ki se prilagaja linijam

  • 61 minut brezžične uporabe/1 ura polnjenja

  • Nastavek za britje po hrbtu

  • Do 5-letna garancija

En izdelek za britje po celem telesu

En izdelek za britje po celem telesu

Zdaj lahko samozavestno urejate dlake po celem telesu z enim samim pripomočkom. Ta moški brivnik za telo Philips omogoča britje na 3 različne dolžine za enakomeren in gladek rezultat na hrbtu, ramenih, prsih, trebuhu, rokah, nogah, intimnih predelih ter pod pazduho.

Urejanje težko dostopnih mest z nastavkom za hrbet

Urejanje težko dostopnih mest z nastavkom za hrbet

Priročno britje dlak na hrbtu. Ta nastavek omogoča priročno britje dlak po hrbtu.

Varno in udobno britje na občutljivi koži

Varno in udobno britje na občutljivi koži

Brivna glava ima patentirane zaokrožene konice in hipoalergeno mrežico, ki kožo med britjem ščiti pred urezninami.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

224

Ocene

91%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

02/08/2017

Slovenija

Slovenija

Odličen brivni za telo.

Odličen brivnik za telo, ki svoje delo opravi hitro , učinkovito in ne razočara. Ob tem pa kot je že zapisano, je zelo prijazen do kože, izjemno učinkovit in z njim brez problema pobrijemo zelo kratke dlake in lahko se ga uporablja vsak dan. Upal bi zapisati, da je brez konkurence.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof

09/07/2017

Slovenija

Slovenija

Preverjen kupec

odlično

z izdelkom sem več kot zadovoljen izpolnjuje moja pričakovanja v celoti

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof

06/02/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odlican aparat za brijanje tijela

Nesto ekstra kvaliteta, brzog punjenja i dugog koristenja. Veoma lijepo lezi u ruci, lak za rukovanje. Sve pohvale i preporuke. Odnos cjene i kavliteta 10+

Prednosti

Najbolji Philips

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo

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Omejitve odgovornosti

  1. Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov. 

  1. Garancija nudi kritje do 5 let, vključno z 2-letno standardno globalno garancijo in dodatnimi 3 leti, ki so na voljo ob registraciji naprave v 90 dneh od nakupa.