2 leti garancije
5 pritrdljivih glavnikov (2, 3, 5, 7 mm)
2D-brivnik, ki se prilagaja linijam
61 minut brezžične uporabe/1 ura polnjenja
Nastavek za britje po hrbtu
Do 5-letna garancija
Zdaj lahko samozavestno urejate dlake po celem telesu z enim samim pripomočkom. Ta moški brivnik za telo Philips omogoča britje na 3 različne dolžine za enakomeren in gladek rezultat na hrbtu, ramenih, prsih, trebuhu, rokah, nogah, intimnih predelih ter pod pazduho.
Priročno britje dlak na hrbtu. Ta nastavek omogoča priročno britje dlak po hrbtu.
Brivna glava ima patentirane zaokrožene konice in hipoalergeno mrežico, ki kožo med britjem ščiti pred urezninami.
4.5
od 5
224
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
bodygroom
02/08/2017
Slovenija
Odličen brivni za telo.
Odličen brivnik za telo, ki svoje delo opravi hitro , učinkovito in ne razočara. Ob tem pa kot je že zapisano, je zelo prijazen do kože, izjemno učinkovit in z njim brez problema pobrijemo zelo kratke dlake in lahko se ga uporablja vsak dan. Upal bi zapisati, da je brez konkurence.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof
marijan
09/07/2017
Slovenija
Preverjen kupec
odlično
z izdelkom sem več kot zadovoljen izpolnjuje moja pričakovanja v celoti
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom series 5000 BG2036/32 Brivnik za telo Showerproof
Tokar995
06/02/2021
Hrvatska
Odlican aparat za brijanje tijela
Nesto ekstra kvaliteta, brzog punjenja i dugog koristenja. Veoma lijepo lezi u ruci, lak za rukovanje. Sve pohvale i preporuke. Odnos cjene i kavliteta 10+
Prednosti
Najbolji Philips
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Bodygroom Series 5000 BG5020/15 Vodootporni trimer za prepone i tijelo
Spletna raziskava, izvedena leta 2024, v kateri so sodelovali 16.003 moški, uporabniki električnih brivnih aparatov.
Garancija nudi kritje do 5 let, vključno z 2-letno standardno globalno garancijo in dodatnimi 3 leti, ki so na voljo ob registraciji naprave v 90 dneh od nakupa.